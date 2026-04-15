Erkan Baş: "Ayhan Bora Kaplan, Bankada Yaptığı İşlemde Yaşadığı Şehrin Başsavcısının Araç Raporunu Ödediğini Yazmaktan Çekinmiyor"

Erkan Baş, TBMM'deki basın açıklamasında, dün Şanlıurfa'da bir okulda yaşanan saldırıyı ABD'deki okul saldırılarına benzeterek, "İşte bakın, bu küçük Amerika olmaktır. Tabii hemen arkasından Vali açıklamayı yapacak. Ben samimi bir şey söyleyeceğim. Vali daha o açıklamayı yapmadan önce düşündüm acaba bir vali ne diyebilir buna diye, tabii ki 'olay münferit' diyecek. 'Okulumuz çok başarılı bir okuldur' diyecek. 'Zaten o öğrencinin psikolojik rahatsızlıkları vardı' diyecek. Eğer bir tane olaydan benim gibi Türkiye'nin küçük Amerika olduğuna dair daha büyük sonuçlar çıkartmayacaksanız kaçacaksınız. Bir öğrencinin eline tüfek alıp okulu basıp onlarca kişiye mermi yağmuruna tutmasına bu ülkede birilerinin normalde cevap vermesi gerekir" diye konuştu.

Bugün Kahramanmaraş'ta çok daha acı bir olayla karşı karşıya kalındığını söyleyen Baş, şöyle devam etti:

"Ve söylenen şey 'olay münferit.' Münferit bir hadise gibi ele alınıyor. Soruyorum yani hangisi münferit? Hani bu münferit okulda öğretmeninin öldürülmesi münferit. Akademisyenin öldürülmesi münferit. Hiç lafı dolandırmıyorum beyler. İşte istediğiniz oldu. Hayal ettiğiniz Türkiye buydu. Küçük Amerika yapmak istiyordunuz. İşte Amerikan rüyası gerçek oldu. Adnan Menderes huzur içindedir şimdi. Celal Bayar huzur içindedir. Nihat Erim huzur içindedir. Onların yolundan gidip Deniz'leri idam edenler, mahalleri katledenler, bu ülkede bağımsızlık için mücadele eden, Amerikan emperyalizmine karşı mücadele edenleri, terörist ilan eden, düşman ilan eden hepiniz mutlu musunuz? İşte istediğiniz ülke oldu. Hayrını görün ama maalesef sizin hayalini kurduğunuz o küçük Amerika olma noktasına ülke geldiğinde milyonlarca insanın yüreği yanıyor."

"Çocuklar aç olduğu, okullar güvensiz olduğu için Milli Eğitim Bakanı'nı eleştiriyoruz"

Baş, artık Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirmeye bile gerek kalmadığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanı'nın çoktan yarattığı bu tablonun sonucu olarak bir parça haysiyeti, onuru, vicdanı olsa zaten bırakıp gidip istifası gerekiyor. Görevden alınması gerekiyor. Niye Milli Eğitim Bakanlığı eleştiriyoruz? Çocuklar aç olduğu için Milli Eğitim Bakanı'nı eleştiriyoruz. Okullar güvensiz olduğu için Milli Eğitim Bakanı'nı eleştiriyoruz. Öğretmenler derste eve ekmek götürmeyi, elektrik faturasını, doğal gaz faturasını, su faturasını, yol parasını düşürüldüğü için Milli Eğitim Bakanlığı'nı da eleştiriyoruz. Öğretmenler derste hayatımızı nasıl idame ettireceğiz diye düşünmek zorunda kaldığı için, çocuklarımızın geleceğini katlettiği için Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştiriyoruz ama beyefendilere sorarsanız bütün bu yaşadıklarımız hepsi münferit" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yolsuzluk iddialarının ayan beyan ortaya saçıldığını savunan Erkan Baş, "Bakın öyle bir ülke düşünün ki Adalet Bakanı yolsuzluk iddialarının muhatabı haline gelmiş. Adalet Bakanı zaten bütün kişisel hayatı boyunca siyasi davaların organizatörü haline gelmiş. İktidar adına bütün siyasi davalarda iktidar ne karar istiyorsa istisnasız onları çıkartmış. Sonra bunun bir ödülü olarak belki de Adalet Bakanı olmuş ve bu çarkın, bu sistemin en tepesine yerleşmiş. Şimdi bu sistemin en tepesine böyle birinin yerleşmesi de bence münferit bir hadise falan değil" dedi.

"Can güvenliğimizi korumakla birinci derecede sorumlu olan kişilerin kendileri suçlu olduklarında yapacak hiçbir şey kalmıyor"

Erkan Baş, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın, Ankara Başsavcısı'na araç tahsis ettiği haberlerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Üstelik İBAN'da para transferi yapıyor. Oraya da 'Yüksel Kocaman araç raporu araç bedeli' diye yazmış. Düşünsenize bir suç örgütü lideri bankada yaptığı işlemde yaşadığı şehrin başsavcısının araç raporunu, araç parasını ödediğini yazmaktan çekinmiyor. Aklıma geldi, Akın Gürlek için 'Ya bu adam salak mı canım bu kadar şey yapsın? Bütün gözleri üzerindeyken bunları yapsın' diyorlardı. Vallahi mesele salaklık falan meselesi değil. Öyle ya, 'Akın Bey bu riski niye alsın falan' diye soruyorlar. Mesele risk almak falan da değil. İhmalkarlık değil, aptallık değil. Mesele düpedüz bir cüret gösterisi, düpedüz meydan okuyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası devam ediyor. Orada sevgili Mahir Polat'ın 50 lira 100 liralık banka hareketleriyle ilgili soru soruluyor. Burada suç örgütü lideri Başsavcının arabasını parasını ödüyor ama ne oluyor biliyor musunuz? O Başsavcı bugün Yargıtay üyesi oluyor. Gerçekten sevgili yurttaşlar bugün bunlar yaşanıyor. Mahkeme üyesi olarak hala yargıda görev yapıyor. Çok merak ediyorum şimdi bindiği arabanın parasını kim verdi? Onun karşılığında ne kararlar çıkıyor oralarda?"

Gülistan Doku soruşturması

Adalet Bakanı Gürlek'in, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma dosyasını açarak bir imaj kampanyası başlattığını söyleyen Baş, şöyle konuştu:

"Gülistan Doku dosyasını yeniden açmışlar. Bence çok önemli bir ders var. Ailesi buradan hepimiz, tüm yurttaşlar adına o aileye teşekkür etmeliyiz çünkü bütün söylenenlere rağmen 7 yıldır bu davanın takipçisi oldular ve memleketin her karışında, her bir köşesinde adalet arayan ailelerden bir tanesi olarak bu davayı asla terk etmedik. Şimdi hatırlatmak istiyorum. Bu aileye dönemin Valisi Tuncay Sonel 'yasınızı tutun, kızınız intihar etmiş' demiş. Bir kadın kayboluyor, ailesi her tarafta onu arıyor. Devlet yetkililerinden doğal olarak destek istiyor, yardım istiyor. Onu takipçisi olmasını istiyor. Kaybolduğu ildeki devletin en üst düzey yetkilisi Vali, diyor ki, 'Kızınız intihar etmiş. Artık siz onu unutun. Acınızı yaşayın' Sonra bir bakıyoruz. O dönemin Valisi İçişleri Bakanlığı'nda müfettiş oluyor ama işte onun oğlu ve yakın koruması şimdi cinayetten gözaltına alınmış durumda. Çok açık değil mi? Yani adalet arayan o aile olmasa, kadın mücadelesi olmasa, yitirdiklerimize son görevimizi dahi yerine getiremeyeceğimiz bir ülke yarattık. Üstelik suçu işleyen aslında can güvenliğimizi korumakla birinci derecede sorumlu olan kişi ve kişilerin suçlu olduklarında yapacak hiçbir şey kalmıyor."