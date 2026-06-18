İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı - Son Dakika
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İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

İzmir\'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı
18.06.2026 10:04  Güncelleme: 10:05
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İzmir'de yaşayan Aylin Bermant'ın 13 aydır erkek olduğunu düşündüğü ve "Cengo" adını verdiği kedisi doğum yapınca büyük şaşkınlık yaşandı. Veteriner incelemesinde Cengo'nun yaklaşık 6 milyonda 1 görülen çift cinsiyetli (hermafrodit) bir vaka olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, doğanın nadir görülen mucizelerinden biri olarak değerlendirilen bu durumun yavru kedide de görülebileceğini belirtti.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Aylin Bermant, 13 aydır erkek olduğunu düşündüğü ve "Cengo" adını verdiği kedisinin doğum yapmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Veteriner incelemesinde Cengo'nun yaklaşık 6 milyonda 1 görülen çift cinsiyetli bir vaka olduğu ortaya çıktı.

Urla'da yaşayan Aylin Bermant'ın yavruyken sokaktan sahiplendiği tekir kedi Cengo, bir ay önce yavruladı. Erkek olduğunu düşündükleri kediye bu nedenle "Cengo" adını veren aile, sabah saatlerinde kutusunun içinde bir yavru kedi görünce neye uğradığını şaşırdı.

İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

"YANINDA YAVRUYU GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

Cengo'nun yaklaşık 1 aylıkken sahiplendirildiğini anlatan Aylin Bermant, kedinin dış görünüşü nedeniyle erkek olduğunu düşündüklerini söyledi.

Bermant, "Yumurtalıkları vardı. Biz de erkek sandık. Erkek olduğunu düşündüğümüz için zaman zaman dışarı çıkıyordu. Başka bir kediyle çiftleşmiş. Sabah kutusuna baktım, yanında bir yavru kedi vardı. Öncesinde karnı da şişmedi, fark etmedik. Yanındaki bebeği görünce şok olduk" dedi.

İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

"ERKEK KEDİMİZ DOĞURDU"

Doğumun aile için zor günlerde gelen bir mutluluk olduğunu belirten Bermant, olayın kendilerini hem şaşırttığını hem de sevindirdiğini ifade etti.

"Doğumdan birkaç gün önce iki kedimizi kaybetmiştik. Çok üzgündük. Sonra Cengo'nun yavrusunu görünce şaşırdık ve mutlu olduk. Sonrasında çift cinsiyetli olduğunu öğrendik. Erkek kedimiz doğurdu dedik. Çok nadir bir şey" diye konuştu.

İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı

6 MİLYONDA 1 GÖRÜLEN VAKA

Veteriner hekim İsmail Ekmekçioğlu ise yapılan incelemede Cengo'nun çift cinsiyetli olduğunun belirlendiğini söyledi. Ekmekçioğlu, "Erkek organı işlevsel değil. Dişi üreme organları daha fazla gelişmiş. Bu nedenle çiftleşme gerçekleştikten sonra yavrusu olmuş. Yavrusunda da benzer bir tablo görülüyor. Yaklaşık 6 milyonda 1 görülen çok ender bir vaka. Bu durumu daha çok keçi ve oğlaklarda görüyoruz. Doğanın bir mucizesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, kedi, Urla, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 6 milyonda 1 görülen olay! Erkek kedi doğum yaptı - Son Dakika

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