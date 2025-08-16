Ermenek'teki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Ermenek'teki Orman Yangını Kontrol Altında

Ermenek\'teki Orman Yangını Kontrol Altında
16.08.2025 14:41
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki orman yangını 24 saatte kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki orman yangını, 24 saatte tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, köylüler söndürme çalışmalarına katılan personele destek oldu.

Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde, dün saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanı fark eden köylülerin ihbarıyla Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden de helikopter desteği istendi. Havadan 3 helikopter, karadan da Karaman, Konya, Mersin, Antalya ve Ankara'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gece boyunca söndürme çalışması yaptı. Sabaha kadar devam eden çalışmalara, bölgedeki vatandaşlar da destek verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın, 24 saatte tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Diğer yandan yangını haber alınca 30 kilometre uzaktaki köyünden yardıma gelen emekli orman işçisi Ali Baysal (56), "Buraya 30 kilometre uzaktaki komşu köy olan Esentepe'den geldim. Su tankerimi traktörümün arkasına takıp yardıma geldim. Ben de Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli oldum buradaki gençlere yardıma geldim. Yönlendirme yapıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜK'

Evde yaptığı ayranı orman yangınına müdahale eden görevlilere dağıtan Damla Torun (16) ise "Yangın çıktığında burada çalışanlara yemek, su ve ayran getirdik. 3 saattir çalışan işçilere yardım ediyoruz. Ayranları da evde yapıp, buraya getirdim. Burası bizim ormanımız, bu halini görünce çok üzüldük" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ermenek'teki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

12:49
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
SON DAKİKA: Ermenek'teki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
