Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Son Dakika
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Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Ermenistan, Filistin Devleti\'ni resmen tanıdı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklama ile Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu. Açıklamada, Gazze'deki insani durum ve devam eden çatışmanın uluslararası siyaset gündeminde çözüm bekleyen başlıca meselelerden biri olduğu belirtildi.

21.06.2024 11:27
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bugün Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni tanıdığını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki insani durum ve devam eden çatışmanın uluslararası siyaset gündeminde çözüm bekleyen başlıca meselelerden biri olduğu belirtildi.

"REHİNELER SERBEST KALSIN" ÇAĞRISI

Açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti, sivil altyapıların hedef alınmasını, sivil halka yönelik şiddeti ve silahlı çatışma sırasında sivillerin rehin alınmasını ve esir edilmesini kategorik olarak reddetmekte ve önkoşulsuz olarak serbest bırakılmaları için uluslararası toplumun taleplerine katılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

BARIŞÇIL VE KAPSAMLI ÇÖZÜMÜ SAVUNDUK"

Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunduğu kararlarına katıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi, Yahudi ve Filistin halkları arasında kalıcı uzlaşmanın tesisiyle samimi olarak ilgilenmektedir. Çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin meselesinin barışçıl ve kapsamlı çözümünü savunduk ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini destekledik. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirebilmelerinin tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz" ifadesi yer aldı.

"ERMENİSTAN CUMHURİYETİ FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIR"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Yukarıdakilere dayanarak ve uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devletini tanır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sait Mevlut: Ermenistan sizi gönülden kutluyorum. Yurtta sulh cihanda sulh olsun. Barış içinde yaşayalım birbirimizi incitmeyelim. 24 4 Yanıtla
  • Atilla Ata: Ermenistan şaşırttı bizi. Tamamen bakış açım değişti. Teşekkürler Ermenistan. 9 2 Yanıtla
    İlgar Musayev: Yahu gerçekten sizi anlayamıyorum adam masum rolünü oynayıp menafaat rolünü yapıyor yoksa çokta umrunda müslümanın ölmesi yahu bir sorsana onlara hocalı katliamında çocukların karınlarını neden deştiler hamile kadınların çocuklarını karınlarından çıkarttılar buna neden ses çıkartmıyor işte herkes işine geldiği gibi konuşuyor ben ezelden beri israili de sevmiyorum yaptığı herşeyi de kınıyorum tepkileri mi de bildiriyorum ama dünya bütün dünya menfaatinin peşinde gözünüzü açın artık 4 2
  • Fatih Toptamuş: Helal olsun 4 1 Yanıtla
  • Sivet Ok: Bugün işittiğim en güzel haber. Ermenistan'ın gözlerimi yaşartacak kadar beni sevindireceği aklımın ucundan geçmezdi. Bu kararda etkisi olan iç dış kuvvetlerin hepsine teşekkür ederim. 0 0 Yanıtla

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