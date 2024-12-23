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Erzincan'da Kargalar Dondu

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Mercan Beldesi'nde aşırı soğuklar nedeniyle kargalar donarak telef oldu, bazıları kurtarıldı.

23.12.2024 11:02
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Erzincan'da kargalar dondu

ERZİNCAN - Aşırı soğuk havaların yaşandığı Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesinde kargaların donarak telef olduğu ileri sürüldü. Ağaçta dondukları görülen kargaların leşleri yere düştü.

Soğuk havalara dayanıklılarıyla bilinen kargalar Erzincan'da donmuş halde bulundu. Mercan Beldesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki ağaçların dallarında telef olan kargaların donmuş hali kameraya yansıdı. Belde halkından Arif Kıranlıoglu, ağaçların altında don şeklinde telef olup yere düşen kargaları görünce şaşırdı. Donmak üzere olan bir kargada bulunduğu yerden alınarak kalorifer peteğinin ısısıyla ısıtıldı ve kendisine gelmesi sağlandı.

Arif Kıranlıoglu, "Mercan'da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düşmesinden dolayı kargalar buz tutmuş, donmuş. Telef olmuşlar. Ağaçta donmuşlar görülüyor. Telef olanlar yer düşmüş" dedi.

Erzincan\'da Kargalar Dondu
Kaynak: İHA

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