Erzincan\'da maden ocağında toprak kayması: 9 işçi heyelan altında kaldı

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 9 işçi heyelan altında kaldı. Bölgeye 9 ilden AFAD ekipleri sevk edilerek yaklaşık 400 kişi ile birlikte çalışmalar aralıksız devam ediyor. Memleketi Erzincan'da bulunan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'da bölgeye giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, toprak kayması sonucu 9 kişinin toprak altında kaldığı yönünde bilgiler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'BÖLGE KONTROL ALTINDA, ŞARTLAR BİZDEN YANA DEĞİL'

"Toprak altında 9 işçinin kaldığı değerlendiriyor. Bölge tamamen kontrol altına alındı. Termal cihazlarla aramalar yapılıyor. Bölge tamamen ışıklandırıldı. Toprak altında kalanlara ulaşmak için gereken her şey yapılıyor. Toprak kaymadan önce çalışanlar bölgeden uzaklaştırılmış. Yoksa milyon küpe varan kayan kültenin her yerinde takdir edersiniz aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç olarak çok kolay değildir. Bunlar yapıldıktan sonra noktasal bir şekilde madencilerimize, çalışanlarımıza erişmek için Valimin koordinesinde AFAD ekipleri, UMKE ekipleri diğer bakanlık görevlileri burada. Bakanlarımızda bölge gelecek. Zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret göstermekle beraber olayın büyüklüğü dikkate alındığımızda şartların bizden yana olmadığını da söylemekte fayda var.?

'MİLYON METREKÜP MERTEBESİNDE TOPRAK HAREKETİNDEN BAHSEDİYORUZ'

Binali Yıldırım, Fırat Nehrine siyanür sızması iddialarına ilişkin, "Kimyasal ayrı bir yerde tutuluyor. Orada heyelan veya hareket yok. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta ola ki zehirleyici bir madde olabilir diye ummadığı düşünülüyor ama binde bir ihtimalde olsa buna karşılık arkadaşlar tedbir alıyor. Bu yönde herhangi bir olumsuz yok verilen bilgi bu yönde. 300 dönümlük bir alan bir iki kepçe ile girilip alınacak bir durum değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz. Sabırla yoğun bir çalıma yapılması gerekiyor. Arkadaşlarda elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak biran önce çalışanlara ulaşmanın gayreti içindeler? diye konuştu.

'SON TEKNOLOJİK SİLAHLAR KULLANILIYOR'

Öte yandan bölgede arama faaliyetlerine katılan Aşkale Çimento Arama Kurtarma Ekip sorumlusu Arif Arifoğulları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Arifoğulları, 'iki bölgede kayma meydana gelmiş. Göçük altında 9 kişinin kaldığı tahmin ediliyor. Kademeli olarak arama çalışmaları devam ediyor. Olası bir göçme tehlikesine karşı güvenlik tedbirleri alınarak kademeli kurtarma çalışması devam ediyor. Bölgedeki çalışmalara detektör burunlu köpekler, ısı yalıtımlı cihazlar olarak son teknolojik cihazlar kullanılıyor' dedi. (DHA)