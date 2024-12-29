Erzincan ve Kars'ta Otobüs Kazaları: 1 Ölü, 47 Yaralı - Son Dakika
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Erzincan ve Kars'ta Otobüs Kazaları: 1 Ölü, 47 Yaralı

Erzincan ve Kars\'ta Otobüs Kazaları: 1 Ölü, 47 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen otobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Kars'taki diğer bir kazada ise 23 yaralının 20'sinin taburcu olduğu açıklandı.

29.12.2024 15:45  Güncelleme: 15:46
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ERZİNCAN'da 1 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 27 kişiden 21'i, Kars'taki otobüs kazasında ise 23 kişiden 20'si taburcu edildi.

Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde dün sabah saatlerinde, İstanbul Kartal'dan Erzincan'ın Avcılar köyüne cenaze getirmek üzere 35 kişiyle yola çıkan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada otobüs şoförü Ali Gümüş ile 27 yolcu yaralandı. 18 yaralı Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 yaralı ise özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Ali Gümüş, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. 2 hastanedeki yaralılardan 21'i taburcu edilirken, 6 kişinin ise Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

20 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Kars'taki kaza, dün saat 13.30 sıralarında Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Kars'a giden 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 23 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 20'si taburcu edilirken Harakani Devlet Hastanesi'ndeki 3 kişinin tedavisi devam ediyor. 2 yaralının ameliyat edildiği, bir kişiye ise ilaç tedavisi uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzincan ve Kars'ta Otobüs Kazaları: 1 Ölü, 47 Yaralı - Son Dakika

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