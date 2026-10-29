Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde verilen resepsiyonda, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını tebrik etti.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca bağımsızlığından asla taviz vermeyen milletin en büyük kazanımlarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in milletin işgale, yokluğa ve esarete karşı verdiği eşsiz mücadelenin ve bağımsızlık aşkının sarsılmaz iradesinin eseri olduğunu bildiren Baruş, şunları dile getirdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, milletimizin kendi kaderini tayin etme kararlılığını bütün dünyaya ilan etmiş, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'in ilanıyla bu mücadele tarihi bir zafere dönüşmüştür. Erzurum, bu kutlu mücadelenin en önemli merkezlerinden biri olarak tarihimizde çok müstesna bir yere sahiptir. Erzurum Kongresi'nde ortaya koyulan milli irade ve vatanın bölünmez bütünlüğü anlayışının, Milli Mücadele'nin yolunu aydınlatmıştır. Cumhuriyetimizi yaşatmanın ve daha ileriye taşımanın yolu çok çalışmaktan, üretmekten, bilime ve eğitime önem vermekten, milli birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir."

Programa, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'da da Polisevi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali Ömer Hilmi Yamlı ve eşi Fatma Yamlı davetlilerin tebriklerini kabul etti.

Vali Yamlı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Türk milletinin en zor zamanlarda dahi yeniden ayağa kalkmayı başardığını aktaran Yamlı, "Her zaman umutlu olmuş, umut duymuş, hiçbir zaman karamsarlığa ve kötü niyete düşmemiştir. Bu iyi niyeti, bu azmi, bu göstermiş olduğu çaba belki de Cumhuriyet'in temellerini oluşturdu. Birlik olarak, beraberlik olarak ve en önemlisi de çok çalışarak bahsettiğim o muasır medeniyet seviyesinin üzerine ancak o şekilde çıkabiliriz." diye konuştu.

Resepsiyon kesilen pasta ile tamamlandı.

Tunceli

Tunceli'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün ev sahipliğinde Tunceli Polisevi'nde düzenlenen resepsiyona, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Programda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı için pasta kesildi.

Kars

Kars'ta da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla valilik tarafından resepsiyon düzenlendi.

Vali Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat'ın ev sahipliğinde Polisevi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile davetliler katıldı.

Programda Polat çifti, 103. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı şehit ailesi ve gazilerle kesti.

Resepsiyon havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kars Valiliğince planlanan fener alayı yürüyüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıTunceliArdahanErzurumGüncelKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu’nun en yakını o anları anlattı Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’ın yıldızına göz dikti İngiliz devi de peşinde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde
Deniz Baysal’dan şaşırtan itiraf Gördüğü rüya hayatını değiştirdi Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:46
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 23:10:34. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android