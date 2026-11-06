Erzurum'da 4 çocuk annesi Rukiye Tekle, 53 yaşında romanını fuarda imzaladı - Son Dakika
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Erzurum'da 4 çocuk annesi Rukiye Tekle, 53 yaşında romanını fuarda imzaladı

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Erzurum\'da 4 çocuk annesi Rukiye Tekle, 53 yaşında romanını fuarda imzaladı
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Erzurum'da 4 çocuk annesi Rukiye Tekle, 'Kız çocuğu okumaz' anlayışıyla yarım kalan eğitimini evlendikten sonra ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirerek tamamladı. 53 yaşında 'Eşiküstü Sabırlar' romanını yazan Tekle, kitabını Erzurum Kitap Fuarı'nda imzaladı.

ERZURUM'da, 4 çocuk annesi Rukiye Tekle (53), çocukluk yıllarında 'Kız çocuğu okumaz' anlayışıyla yarım kalan eğitim hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi. Evlendikten sonra ortaokul ve liseyi dışardan bitiren Tekle'nin okuma tutkusu, zamanla yazarlığa dönüştü. Tekle, kaleme aldığı 'Eşiküstü Sabırlar' adlı romanı ile Erzurum Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.

Kentte yaşayan Ungan ailesinin 3'üncü çocuğu olan Rukiye Tekle, ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemedi. O dönem çevresindeki 'Kız çocuğu okumaz' anlayışıyla eğitim hayali yarım kalan Tekle, 18 yaşında evlendirildi. Okuma hayalinden vazgeçmeyen Rukiye Tekle, bir yandan çocukları ve eviyle ilglendi, diğer taraftan da kitap okumaya başladı. Evlendikten sonra ortaokul ve liseyi dışardan bitiren Tekle, 3'ü kız 4 çocuğunun eğitimiyle de yakından ilgilendi.

İLK ROMANINI YAZDI

Ardından kitap yazmaya karar veren Rukiye Tekle, okuduğu kitaplardan esinlenerek, 53 yaşında, 'Eşiküstü Sabırlar' adını verdiği romanını çıkardı. Romanıyla edebiyat dünyasına adım atan Rukiye Tekle, Erzurum Kitap Fuarı'na katılıp, okurları için kitaplarını imzaladı. Çocukluğundan beri okumayı sevdiğini anlatan Tekle, "Büyüklerimizin düşüncesine göre 'Kız çocuğu okumaz' denilirdi. Bizi ev kızlığına mahkum ettiler. Ancak içimde hep kitap okuma sevdası vardı. Çocuklarımı büyütürken bile kitap okumaktan hiç vazgeçmedim. Okudukça içimde bir yazma potansiyeli olduğunu fark ettim. Okuduğum kitaplardan da etkilenerek yazmaya başladım. Sonunda 'Eşiküstü Sabırlar' kitabım ortaya çıktı" diye konuştu.

'EŞİK, İNSANIN KENDİSİYLE YÜZLEŞME ANIDIR'

Kitabının gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılmış bir roman olduğunu belirten Rukiye Tekle, "Eşik, insanın kendisiyle yüzleşme anıdır. İnsan sabreder, eşikten geri döner. Bazen de cesaretini toplayıp o eşikten geçerek kendisini var eder. Kitabımı okuyanlar bunu anlayacaktır" dedi.

Özellikle kadınların kitap okumasını istediğini vurgulayan Tekle, şunları söyledi:

"Kitap okuyan kadın, atlayacağı her eşiği düşünür ve olumlu karar vererek atlar. Okumak, içindeki boşluğu doldurmaktır, yazmak ise kendini bulmaktır. Ben şu anda kendimi bulduğuma inanıyorum. Daha çok çalışacağım. Bana bir ünvan verildi, 'yazar' denildi. Ben de 'yazar' kelimesinin içini doldurmak istiyorum. Tek kitapla yazar olunmayacağını düşünüyorum."

Hayatında hep kendisini geliştirmeye çabaladığını ifade eden Rukiye Tekle, ehliyet ve bilgisayar kurslarına da katıldığını söyledi.

Çocuklarının eğitimine de önem verdiğini söyleyen Tekle, "Onları yetiştirdim. İki kızım iki üniversite bitirdi. Oğlum üniversiteyi kazandı ancak eğitimini dondurdu. Üçüncü kızım üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Ben onların eğitimine hayatımı adadım. Her zaman yanlarında oldum" dedi.

Kaynak: DHA
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