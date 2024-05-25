Erzurum\'da İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto eden yürüyüş devam ediyor

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Erzurum'da görev yapan hekim, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 28 haftadır sürdürüyor.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların ve vatandaşların çocuklarından oluşan bir grup da boyunlarına yapıştırdıkları "Ey ümmetin anneleri ve babaları daha ne kadar ölmeliyim" yazan Filistin'in sembolü olan karpuz dilimi şeklindeki dövizlerle yürüyüşte yer aldı. Yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşları ile çevreden vatandaşlar da katıldı.

Grup adına bir konuşma yapan Erzurum Şehir Hastanesi sağlık çalışanı Hayati Yaşar İlbaş, Türkiye'deki sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerini 6 aydan uzun süredir her cumartesi devam ettirdiklerini söyledi.

Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız"

Zulüm durana kadar yürüyüşlerini devam ettireceklerini dile getiren İlbaş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir asırdır işgalci siyonist sözde devlet İsrail, Filistin'de sistematik bir şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından zorla sürgün ederek mal varlıklarına el koymaktadır. 7 Ekim'den itibaren yaklaşık 7 aydır süren saldırıları neticesinde yaklaşık 40 bin kişi şehit oldu ve 100 bine yakın kişi ise yaralandı, 20 binden fazla çocuk ise yetim kaldı.

İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüşmüştür. 7 aydır hayatlarını ortaya koyan sağlık görevlilerinin şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlanması nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız."