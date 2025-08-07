Erzurum\'da Tarihi Top Mermileri Bulundu

Erzurum'da peyzaj çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış 2 top mermisi bulundu.
Erzurum- Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktası yakınlarındaki petrol istasyonunda iş makinesiyle peyzaj çalışması yapan işçiler, yaklaşık 20 metre aralıklarla 2 top mermisi buldu.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, patlamamış top mermilerini güvenlik tedbiri alarak teslim aldı.
Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermilerinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.
Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen top mermileri, işlemler tamamlandıktan sonra imha edilecek.
