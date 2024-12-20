Erzurum'da Tüfekli Tartışma: İki Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzurum'da Tüfekli Tartışma: İki Kişi Gözaltına Alındı

Erzurum\'da Tüfekli Tartışma: İki Kişi Gözaltına Alındı

Erzurum'da elektrik ustası Orhan A. ile Sezai A. arasında çıkan tartışmanın ardından Orhan A., pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı, her iki taraf gözaltına alındı.

20.12.2024 11:56  Güncelleme: 12:00
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ERZURUM'da elektrik ustası Orhan A. (26) ile dükkanına tesisat işi yaptığı Sezai A. (57) arasında tartışma çıktı. Sezai A.'nın oğlu Makhach A. (23) Orhan A.'ya kafa attı. Orhan A., olayın ardından ayrılıp yarım saat sonra geri döndüğü iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Orhan A. ile Makhach A. gözaltına alındı.

Elektrik ustası Orhan A., iddiaya göre; 2 ay önce Sezai A.'nın yeni taşındığı Yakutiye ilçesi Aziziye Otoban Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin elektrik tesisatını yaptı. Sezai A. iş bitiminde ücretin bir kısmını verip, geri kalan kısmını ileri bir tarihte ödeyeceğini söyledi. Birkaç gün sonra elektrik tesisatında problemler çıkması üzerine Sezai A., Orhan A.'dan arızaları gidermesini istedi. Dün öğle saatlerinde iş yerine gelen Orhan A. ve Sezai A. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sezai A.'nın oğlu Makhach A., Orhan A.'ya kafa attı. İş yerinden ayrılan Orhan A., yarım saat sonra elinde pompalı tüfekle geri döndü. Orhan A., tüfeğin namlusunu iş yerine doğrultup 2-3 el ateş etti. Sanayi sitesindeki ustalar ve tarafların yakınları araya girip Orhan A.'nın elinden tüfeği aldı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, saçmaların isabet ettiği iş yerinin camı kırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Orhan A.'yı suç aletiyle Karskapı Kavşağı'nda yakaladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Orhan A. ile Makhach A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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