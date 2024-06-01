Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Cinayet: 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Cinayet: 25 Yıl Hapis Cezası

Erzurum\'da Uyuşturucu İddiasıyla Cinayet: 25 Yıl Hapis Cezası

Erzurum'da aynı iş yerinde çalıştığı Muhammet Emin Seçer'i üzerinde uyuşturucu çıktığını patronlarına söylediği iddiasıyla bıçaklayarak öldüren Bilal Acar, tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin ardından oğlunun katiline verilen cezayı az bulan Münire Seçer, daha ağır bir ceza talep etti.

01.06.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'da aynı iş yerinde çalıştığı Muhammet Emin Seçer'i (28), üzerinde uyuşturucu çıktığını patronlarına söylediği iddiasıyla bıçaklayıp öldüren Bilal Acar (27) tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Mart 2023'te saat 01.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Fırın sahipleri olayı öğrenince Acar, bir gün sonra çalıştığı yere gelip çocukluk ve iş arkadaşı olan Muhammet Emin Seçer ile tartıştı. Acar, kendisini patronlarına ispiyonlamakla suçladığı Seçer'i bıçakladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araya giren diğer çalışanlar, Acar'ın elindeki bıçağı aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Acar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bilal Acar, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile hakkında dava açılan Bilal Acar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Acar ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını belirterek, "Öldürmek isteseydim olay yerine silah alıp giderdim. Konuşmak için gittiğimde kendisi bana küfretti, ben de oradaki bıçakla korkutmak istedim. Ambulans gelene kadar da orada bekledim. Sonra da uzaklaştım" diye konuştu.

Savcı, mütalaasında Bilal Acar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep etti. Mahkeme heyeti duruşmaya verdiği ara sonrası sanık Bilal Acar'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. İyi hal indirimi uygulayan heyet cezayı 25 yıla indirdi.

ANNE CEZAYI AZ BULDU

Mahkeme çıkışında oğlunun katiline verilen cezayı az bulan Münire Seçer (62), "O suçun cezasının karşılığı değil. Ağır müebbet verilsin isterdim. Çok üzgünüm. Can bu kadar ucuz olmamalıydı. Benim çocuğum kara toprakta yatacak o da dışarıda keyfedecek. Ben bu karara karşıyım daha ağır ceza istiyorum. Büyüklerime sesleniyorum; böyle adalet olmaz. Evlat acısını kimse bilmiyor. Benim çocuğumu öldüren şahsın gereken şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Bilal Acar, Erzurum, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Cinayet: 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
23:33 Hamas’tan Biden’ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
10:01 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı EKPSS tercih başvuruları ne zaman yapılacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS tercih başvuruları ne zaman yapılacak?
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:17 Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla “Narkoçelik“ darbesi Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla "Narkoçelik" darbesi
07:28 Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi
00:49 MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a yumruklu saldırı MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı
00:04 “Sadece Kürtçe hizmet olacak“ diyen kafe sahibine ev hapsi "Sadece Kürtçe hizmet olacak" diyen kafe sahibine ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 10:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Cinayet: 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement