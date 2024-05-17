Erzurum\'da düzenlenen Uzay Modelleri Yarışmaları başladı

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Erzurum'daki tarihi Aziziye Tabyalarında, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca düzenlenen "Uzay Modelleri 1. Etap Erzurum Yarışmaları" başladı.

Palandöken ve Yakutiye kaymakamlıkları işbirliğinde federasyon tarafından 9 kategoride düzenlenen yarışlara, genç ve yetişkin gruplardan oluşan 10 okuldan 30 takım katıldı.

İstanbul, Manisa ve Konya'dan da öğrencilerin katıldığı yarışlarda, roketler teknik ekip ve hakemlerce incelendi.

Güvenlik önlemi altında "İstikbal Göklerdedir" sloganıyla roketlerin uçuşu gerçekleştirilirken, teknik kurul ve hakemler de skor ver roketlerin havada paraşüt açıp açmadığını ve derecelerini kayıt altına aldı.

Dereceye giren takımlar, 19-22 Eylül'de Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AA muhabirine, tarihi mekanda düzenledikleri roket yarışmasıyla tarihi güne şahitlik ettiklerini söyledi.

"Bu mekan daha önce nasıl tarihi anlara tanıklık edip düşmana 'dur' dediyse yine bu çocuklarımız burada bu yarışma neticesinde gelecekte yeni istikbal ve tarih yazacaklar." diyen Kaldırım, bu çocukların arasından Selçuk Bayraktarlar, Vecihi Hürkuşlar gibi çok başarılı gençlerin çıkacağını işaret etti.

Yarışmada gençlere ve çocuklara milli ve manevi değerlerin aşılandığını aktaran Kaldırım, bu yarışları gelenekselleştirip teknolojinin her alanını kapsayacak şekilde diğer illere yaymayı planladıkların ifade etti.

"İnşallah buradan çok güzel bilim insanları çıkacak"

Bütün öğrencileri, öğretmenleri tebrik edip yarışmanın şehir ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Kaldırım, "Cumhuriyetimizin kurucu şehri Erzurum her alanda önderlik yaptığı gibi teknoloji, uzay, havacılık ve roket alanında yine Türkiye'ye öncülük yapacağına inanıyoruz. İnşallah buradan çok güzel bilim insanları çıkacak." dedi.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, öğrencilere başarı dileyerek, Türkiye finaline Erzurum'daki öğrencilerin gitmesini temenni eti.

Federasyon Başhakemi Muhammet Nezih Mutal da 1997'li yıllarda Türkiye'de yapılan Dünya Hava Oyunları Olimpiyatları'nın yeniden yapılması için çalışmalar olduğunu söyledi.

Yarışmada roketleri gözden geçirip ölçümlerini yaptıklarını ve skorları değerlendirdiklerini ifade eden Mutal, "Düşmana her safhada dur diyen Erzurum'da, hava sporları bünyesinde kaymakamlıklarımızın verdiği desteklerle ilk defa 9 branşta yarışma yapılıyor. Çocuklar kendi eserlerini ortaya çıkardı ve roketleri gökyüzüyle buluşturdu. Bunlar geleceğin uzay bilimcileri olacak." diye konuştu.

Roket branş sorumlusu Şükrü Can Gökovalı da ilk 3'e girenlerin Eskişehir'deki Türkiye Şampiyonasına katılacağını belirterek, "Yarışma, en yükseğe çıkan irtifa, yük taşıma, bir çiğ yumurtayı kırmadan indirmeye çalışma ve paraşütlü uçuş gibi 9 kategoriden oluşuyor. Türkiye Şampiyonası'nda derece alanlar 2025'te Sırbistan'daki dünya şampiyonasına hak kazanacak." dedi.

Yarışa katılan Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerden Arda Borulu, öğretmelerinin roket yapımına çok destek verdiğini anlatarak, "Roketimize A8-3 model roket motoru ve kanatçık yerleştirdik. Paraşüt sistemi var. Yarışmada roketimiz 50 metreye kadar havalandı. Bu yarışlardan sonra uzay teknolojilerine ilgi duymaya başladım." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da 19 Mayıs Pazar günü sona erecek yarışmaların diğer etaplarına katılmak isteyenler "thsf.org.tr" adresinden başvuruda bulunabilecek.