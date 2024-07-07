Erzurum\'da Yaşanan Sağanağın Nedeni Küresel İklim Değişikliği

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ATATÜRK Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emre Çomaklı Erzurum 'da etkili olan ve kent merkezinde olumsuzluklara yol açan sağanağın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını vurguladı. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede karbon salınımına dikkati çeken Doç. Dr. Çomaklı, "Erzurum olarak önemli bir avantajımız var; Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı. Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, çok önemli bir karbon yutak alanı olarak değerlendirilebilir. Erzurum için önemli olan şu aşamada sulak alanın üzerindeki baskıların azaltılması, arazi tahribatının o alanlarda önüne geçilmesi, buranın Erzurum için bir rekreasyon alanı olarak kullanılması; turizm açısından, biyolojik çeşitlilik açısından önemli olacaktır" dedi.

Erzurum'da temmuz ayının ilk günlerinde sağanak etkili olurken, metrekareye 3 günde (1,2 ve 3 Temmuz tarihlerinde) 60 kilogram yağış düştü. Kent merkezinde olumsuzluklara yol açan yağışların küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade eden Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Çomaklı, "Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklileri ülkemizi olduğu gibi ilimizi ve bölgemizi de olumsuz etkiliyor. Özellikle Erzurum'da yaşanan yağışların ciddi sorunlara sebep olduğunu görmekteyiz. Bu da doğanın bizi uyardığı anlamına geliyor. Küresel iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri, yıl içerisinde olan yağışların düzensiz dağılımıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı değişmiyor ama yağışların düştüğü zaman aralıkları değişiyor. Biz de bu şekilde küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hissediyoruz. Eğer önlem almazsak, bunu gün geçtikçe de artan seviyede göreceğiz" dedi.

'230 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele en önemli silahlardan birisinin karbon salınımlarının azaltılması olduğunu kaydeden Çomaklı, şunları söyledi:

"Karbon salınımlarını azaltmada dünyadaki yaklaşık karbonun yüzde 40'ını tutan sulak alanlar, önemli bir noktada. Bizim Erzurum olarak önemli bir avantajımız var; Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı. Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, çok önemli bir karbon yutak alanı olarak değerlendirilebilir. Gün geçtikçe de bunun önemi artacak. Bunun yanı sıra büyük bir biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındırıyor. Tabii ki burada flora ve fauna ilk aklımıza geliyor. 230 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda burada 25 endemik tür bulunmakta. Bu da demek ki Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'nın bir şekilde rehabilite edilmesi, alanın genişletilmesi, üzerindeki baskıların azaltılması Erzurum için küresel iklim değişikliğiyle mücadelede büyük önem arz etmekte. Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'nı 'iklim eylem planı' içerisinde de görüyoruz. İklim eylem planı hazırlanırken Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na da atıfta bulunulmuş. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele topyekun bir mücadeleyi kapsıyor. Bunun için elimizdeki bütün silah ve imkanları kullanmak gerekiyor. Erzurum için önemli olan şu aşamada sulak alanın üzerindeki baskıların azaltılması, arazi tahribatının o alanlarda önüne geçilmesi, buranın Erzurum için bir rekreasyon alanı olarak kullanılması; turizm açısından, biyolojik çeşitlilik açısından önemli olacaktır. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede, Erzurum açısından büyük bir katkı sağlayacaktır."

8 BİN 632 HEKTAR BÜYÜKLÜĞÜNDE

Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, Yakutiye ilçesinde bulunuyor. 18 Mayıs 2018'de mahalli öneme haiz sulak alan olarak ilan edilen bölge, 8 bin 632 hektar büyüklüğünde. 230 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, 25'ten fazla endemik bitki türü de yer alıyor.