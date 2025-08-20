Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

20.08.2025 13:44
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, çeşitli etkinliklerle 4. gününde coşkuya ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 4. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Bakanlığın Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro gibi çeşitli programlar düzenleniyor.

Sagopa Kajmer, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Ünlü rapçi, "Affetmem", "?Sorun Var", "Neyse", "Bir Kulaç Daha Atsam Karadayım" gibi birçok şarkısını söyledi.

Müzisyen Fatih Demir, Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda, Abdullah Erkal ve Metin Kara ise Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde sahne aldı.

"Ali Rahmani, Polatoğlu Programı" kapsamında sahne alan aşıklar Erol Şahiner, Orhan Üstündağ, Mevlüt Mertoğlu ve Osman Feryadi saz ve sözleriyle dinleyenlerin beğenisini topladı.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Osmanlı'nın son dönemlerinde Girit'ten sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu konu alan İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyunu sahnelendi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Lacivert Dergi tarafından modern çağın getirdiği bağımlılıklardan nasıl korunabileceği ve eski bağların nasıl güçlendirilebileceği üzerine "Bağlarımız" konulu söyleşi düzenlendi.

Olimpiyat Parkı'na kurulan "Çocuk Köyü", festivalin dördüncü gününde atölye çalışması, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Çocuklar, "Adnan Abi ile Cesaretimiz Ayakta" etkinliği ve "Neşeli Dünyam" çocuk tiyatrosu ile doyasıya eğlendi.

Erzurum Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Felsefe Atölyesi"nde de düşünerek sorgulamayı ve fikirlerini ifade etmeyi öğrendi.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, 24 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
