Erzurum Palandöken\'de Judo Milli Takımı\'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1\'i ağır 5 yaralı

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Sekisi bölgesine tırmanırken çığ düştü. 15 kişilik Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altına aldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çığ faciasında kar kütlesinin altında kalan 5 sporcu yaralı olarak kurtarıldı.

VALİ ÇİFTÇİ: "ÖLDÜ" DENİLEN SPORCU HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığ faciasında hayatını kaybettiği açıklanan milli sporcu Emre Yazgan'ın doktorlar tarafından hayata döndürüldüğünü, yoğun bakım servisinde vücut sıcaklığının belli bir seviyeye getirilmeye çalışıldığını bildirdi. Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doktorlarımızın bana ifade ettiği, şu an müdahalenin yoğun bakımda devam ettiği yönünde. Vücut sıcaklığını belli bir seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmanın da 2 ila 5 saat arasında sürebileceğini, şu anda Allah'tan ümit kesilmediğini, müdahalenin devam ettiğini söylediler."

İKİZ KARDEŞİ DE YARALI OLARAK KURTARILDI

Çiftçi, olayda yaralanan 5 sporcudan birinin Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan olduğunu ve tedavisine aynı hastanede devam edildiğini bildirdi. Yaralı diğer 3 sporcunun Erzurum Şehir Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğunu anlatan Çiftçi, sağlık durumları iyi olan sporcuların akşam saatlerinde taburcu edilmelerini beklediklerini kaydetti.

Emre Yazgan (sağdan ikinci) ikizi Yunus Yazgan (soldan ikinci)





SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı çığ faciasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Çalışmalar devam ederken bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı. Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli bölgelere yönlendirildi.



