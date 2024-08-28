Erzurumlu iş insanı kaybolan Narin'i bulana 2 milyon lira ödül verecek - Son Dakika
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Erzurumlu iş insanı kaybolan Narin'i bulana 2 milyon lira ödül verecek

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Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı bulan ya da yerini bildirene 2 milyon lira ödül vereceğini açıkladı. Kaya, çocukların mutluluğunu önemsediğini ve Narin'in sağ olarak bulunmasını dilediğini belirtti.

28.08.2024 09:59
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ERZURUMLU iş insanı Ferit Kaya (38), Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren Narin Güran'ı (8) bulan ya da yerini bildireni 2 milyon lira ile ödüllendireceğini söyledi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Yüksel- Arif Güran çiftinin 6 çocuğundan tek kızı olan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Narin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolduğu ilk günden itibaren Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin'in bulunması için herkes dua edip, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken, evli ve 4 çocuk babası Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, küçük kızı sağ olarak bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vereceğini açıkladı.

'TEK DUAM NARİN'İN SAĞ OLARAK BULUNMASI'

Turizm ve inşaat sektöründe çalışmaları bulunan Ferit Kaya, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da kaybolan Narin'in sağ olarak bulunması için hepimiz dua ediyoruz. Ailenin bir röportajında kızlarının fidye için kaçırılmış olabileceğini duydum. Kaya ailesi olarak Güran ailesine maddi destekte bulunmak için Narin'i bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vermeye karar verdik. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Her çocuk yaşamayı ve mutlu olmayı hak ediyor. Çocukların yüzündeki tebessüm eksik olmasın diye yaklaşık 10 yıldır Erzurum'un özellikle benim doğup büyüdüğüm Karayazı ve çevre ilçelerindeki çocukların mutlu olması için her hafta 100'lük gruplar halinde minibüslerle Erzurum'a getiriyorum. Burada öğretmenleri ile tarihi yerleri gezip, canlarının istediklerini yiyip, tiyatro ve sinemadan sonra AVM'lerin oyun salonların saatlerce eğlenip akşamda evlerine götürüyoruz. Çocukların mutlu olması benim vazgeçilmezim. Şimdi tek duam Narin'in sağ olarak bulunması ve ailesi ile kaldığı yerden hayatına devam etmesi."

Erzurumlu iş insanı kaybolan Narin\'i bulana 2 milyon lira ödül verecek
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurumlu iş insanı kaybolan Narin'i bulana 2 milyon lira ödül verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumlu iş insanı kaybolan Narin'i bulana 2 milyon lira ödül verecek - Son Dakika
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