Eşe Şiddet Davasında İstinaf Başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşe Şiddet Davasında İstinaf Başvurusu

Eşe Şiddet Davasında İstinaf Başvurusu
13.06.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Korkut'un 14 yıl hapis cezası, eşi Ummuhan Korkut'un ailesi tarafından istinafa taşındı.

MUĞLA'da eşi Ummuhan Korkut'u (24) dövüp ölümüne neden olduğu suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Yunus Korkut (25) hakkında verilen karar, istinafa taşındı. Ummuhan Korkut'un ailesinin avukatı Perihan Ceviz Turasay, dilekçesinde sanığın 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Olay, 21 Ocak 2025'te saat 19.30 sıralarında, Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlileri tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı. Korkut, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Korkut, suçunu itiraf edip, eşini yemek yapmadığı için dövdüğünü söyledi. Korkut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmanın ardından Korkut hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 30 Nisan'da görüldü. Mahkeme heyeti, Yunus Korkut'u, 'Eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama' suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kararda, suçun işleniş şekli ve sanık Korkut'un kastının yoğunluğu göz önüne alınıp, takdiri indirim uygulanmadı.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, Yunus Korkut'un eşi Ummuhan Korkut'a yönelik darp eylemini kabul ettiği, ancak öldürme kastıyla hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı belirtildi. Olayda kullanılan herhangi bir öldürücü alet bulunmaması, taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek önceden planlanmış ağır bir husumetin tespit edilememesi ve sanığın olay sonrası eşini hastaneye ulaştırmak için çaba göstermesinin de dikkate alındığı gerekçeli kararda yer aldı.

Kararda, sanığın eşine yumruk ve tokat attığı, Ummuhan Korkut'un kısa süre sonra fenalaşarak ahır girişinde baygın halde bulunduğu, Adli Tıp Kurumu raporuna göre ölümün künt kafa travmasına bağlı kanama sonucu gerçekleştiğinin kesinleştiği ifade edildi. Gerekçeli kararında sanık Korkut'un eyleminin öldürme değil, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu kaydedildi. Gerekçeli kararda ayrıca olay anını doğrudan gösteren kamera kaydı ya da öldürme kastını açıkça ortaya koyan başka bir somut delil bulunmadığı, sanık Korkut'un aşamalardaki ifadelerinde darp eylemini istikrarlı şekilde kabul ettiği de vurgulandı.

Ummuhan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay, Yunus Korkut hakkında verilen 14 yıl hapis cezasına karşı istinaf mahkemesine başvurusu yaptı. Turasay tarafından Denizli Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, sanığın eyleminin 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğu belirtilerek yerel mahkeme kararının kaldırılması istendi.

İstinaf dilekçesinde, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığı 'eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama' suçundan mahkum ettiği, ancak olayın oluş şekli, adli tıp bulguları ve dosya kapsamındaki delillerin öldürme kastını ortaya koyduğu ileri sürüldü. Dilekçede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ummuhan Korkut'un ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtilip, sanık Korkut'un darbeleriyle ölüm arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğu vurgulandı. Raporda ayrıca beynin kaymasına neden olan ağır travmatik bulguların tespit edildiği ifade edildi.

İstinaf başvurusunda olay yeri inceleme görüntülerindeki bazı detayların da yeterince değerlendirilmediği belirtildi. Ahır yakınında bulunan çamurlu tek terlik ile ev girişindeki diğer terliğin, maktulün saldırıdan kaçmaya çalıştığı yönündeki iddiaları desteklediği savunuldu.

Kaynak: DHA

Adli Tıp, 3. Sayfa, Güncel, Korkut, Kadın, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşe Şiddet Davasında İstinaf Başvurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı

11:14
Dünya Kupası’nda büyük kriz Kane’in kramponları bile çalındı
Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:16
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:20:17. #7.13#
SON DAKİKA: Eşe Şiddet Davasında İstinaf Başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.