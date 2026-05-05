Esenler'de Cemil Meriç Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler'de Cemil Meriç Sergisi Açıldı

Esenler\'de Cemil Meriç Sergisi Açıldı
05.05.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemil Meriç'in fikir dünyasını karikatürlerle anlatan sergi, 24 Mayıs'a kadar ziyaretçileri bekliyor.

ESENLER Belediyesi, yazar Cemil Meriç'in fikir dünyasını sanatın evrensel dili olan karikatür aracılığıyla yeniden yorumlayan 'Çizgilerle İrfan ve İdrak' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. 2025-2026 Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonuna özel olarak düzenlenen sergi, 24 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Esenler Belediyesi, Uluslararası Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle 'Çizgilerle İrfan ve İdrak' sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Cemil Meriç'in fikir dünyasını, sanatın evrensel dili olan karikatür aracılığıyla yeniden yorumlamayı amaçlayan sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Serginin Fas'tan Özbekistan'a, Lübnan'dan Avusturya'ya uzanan 28 farklı ülkeden sanatçı, 54 eserle Meriç'in hatırasını, fikir mirasını ve medeniyet tasavvurunu gözler önüne serdiği belirtildi. 5 Mayıs Dünya Karikatüristler Günü'ne özel olarak düzenlenen serginin açılış törenine; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve usta düşünür Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Union of World Cartoonists (UWC) Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. Sergi kapsamında Göksu, Prof. Dr. Meriç'e Cemil Meriç'in karikatürünün yer aldığı bir tablo takdim etti.

MERİÇ: BABAMI KÜRESEL ÖLÇEKTE GÖRÜNÜR KILAN BİR SERGİ

Serginin açılışında konuşmalarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve usta düşünür Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, Cemil Meriç'in fikir dünyasının uluslararası sanatçılar aracılığıyla yeniden yorumlanmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"Ülkemizin ilçeleri içerisinde Cemil Meriç'i hem fikren hem gönlüyle benimsemiş olan ilk ve tek belediye başkanımız, çok kıymetli dostum M. Tevfik Göksu beydir. Yapımı yakında tamamlanacak olan Cemil Meriç Kütüphanesi de ilçemiz ve ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır."

Sergiye farklı ülkelerden katılan sanatçıların katkısına da değinen Meriç, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen karikatüristlerin eserleri, kendi toplumları için Türkiye'ye bir dikkat davetiyesidir" dedi.

Cemil Meriç'in eserlerinin henüz dünya dillerine yeterince çevrilmediğini belirten Meriç, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Babam Cemil Meriç adlı eserim İngilizceye çevrildi ve yayımlandı. Bu eseri sergide yer alan sanatçılara ulaştırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında kültürel etkileşime de dikkat çeken Meriç, "Kitapla fethedemediğiniz topraklara karikatürlerle ilk adımı atmış oluyoruz. Yerli ve milli bir mütefekkir olan Cemil Meriç'i dünyaya tanıtmak zorundayız" dedi.

Serginin önemine vurgu yapan Meriç, "Bu sergi, Cemil Meriç'i küresel ölçekte görünür kılan önemli bir adımdır" diyerek emeği geçen sanatçılara ve organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

GÖKSU: MİLLİ VE VİCDANİ SORUMLULUKLA ÇALIŞIYORUZ

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise yaptığı konuşmada şehir yönetiminde insan odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, "Biz şehre insan gözüyle bakarız. Şehrin sokağına baktığımızda döşenen taşları değil, o sokağın etrafında yaşayan insanları görürüz" dedi.

Toplumun zihinsel dünyasına katkı sunmanın yöneticiler için en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade eden Göksu, Esenler'in genç nüfusuna dikkat çekerek yaklaşık 100 bin çocuğun geleceğin inşasında önemli rol oynadığını söyledi. Kültürel çalışmaların somut faydalarını gördüklerini dile getiren Göksu, bu çalışmaların doğru değerler üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cemil Meriç'in düşünce dünyasına da değinen Göksu, "Her bir kitabının, her bir satırının altı çizilecek satırlardır" diyerek Meriç'in fikirlerinin önemine işaret etti. Meriç'in Batı medeniyetine yönelik eleştirileriyle toplumun kendi değerleriyle var olabileceğini anlattığını belirten Göksu, "Çocuklarımız sahte kahramanların üstünü çizsin, hakiki kahramanların da altını çizsin" ifadelerini kullandı.

Rami Kışlası'nın Türkiye'nin en büyük kütüphane komplekslerinden biri olduğunu hatırlatan Göksu, yapımı süren Cemil Meriç Kütüphanesi'nin de tamamlanmak üzere olduğunu belirterek projeyi milli ve vicdani sorumlulukla yürüttüklerini kaydetti.

KÖMÜR: MERİÇ'İ ÇİZGİYLE ANLATTIK

ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, konuşmasında belediyenin kültürel projelerine değinerek, "Belediyemizin yıllardır süren 'Anadolu'yu Mayalayanlar' diye bir programı var. Bu ülkenin havasını solumuş, suyunu içmiş aydınlar arasında Cemil Meriç müstesna bir yere sahiptir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstedik ki onu, bu topraklarda yaşayan insanların ruh dünyasını inşa ederken kelimelere, kavramlara yüklediği anlamı çizgiyle ifade edelim."

Günümüzde görsel anlatımın daha etkili hale geldiğine dikkat çeken Kömür, "Artık insanların az okuduğu, az dinlediği, daha çok görsellerle takip ettiği bir çağdayız. Biz de bunu farklı bir yolla ifade etmek istedik. Umarım başarılı olmuşuzdur" diye konuştu.

ALTAY: ESERLER ÜLKELERİN SANAT ANLAYIŞINI YANSITIYOR

Union of World Cartoonists (UWC) Dünya Çizerler Birliği Başkanı Ahmet Altay ise çizerlerin sözden çok eserleriyle kendilerini ifade ettiğini belirterek, "Çizerler konuşmayı pek sevmezler. Burada eserlere baktığınızda Cemil Meriç'i portre karikatürleriyle anlatan bir temanın duygusunun kağıda aktarımını göreceksiniz" dedi.

Sergide yaklaşık 27 çizerin 54 eserinin yer aldığını ifade eden Altay, çizgilerin de insanlar gibi ülkelere göre farklılık gösterdiğini vurguladı. Her bir eserin ait olduğu ülkenin sanat anlayışını yansıttığını dile getiren Altay, "Her bir esere baktığınızda o ülkenin çizgisini görmüş olacaksınız" ifadelerini kullandı. Karikatürün güçlü ama zor bir anlatım dili olduğuna dikkat çeken Altay, "Çizgi diliyle anlatmak çok kolay bir şey değil" diyerek Esenler Belediyesi ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Cemil Meriç Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Maliye’den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
17:00
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:06:05. #7.12#
SON DAKİKA: Esenler'de Cemil Meriç Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.