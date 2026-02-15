Esenler'de Radyonun Yıldızları Ödülleri Verildi

Esenler Belediyesi tarafından Dünya Radyo Günü'ne özel olarak düzenlenen "Radyonun Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, Esenler Belediyesi ev sahipliğinde Radyo Esenler'in medya sponsorluğunda bu yıl beşincisi düzenlenen "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni" radyo programcılarını ve sanatçıları bir araya getirdi.

"Radyo Hafızadır" temasıyla radyonun geçmişine ve taşıdığı kültürel mirasa vurgu yapılan ve 22 kategoride halk oylamasıyla seçilen ödüllerin takdim edildiği organizasyon, radyo programcısı Cenk Sarıkaya'nın sunumuyla gerçekleştirildi."

"Radyo ve radyoculuk hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, tören öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 13 Şubat Dünya Radyo Günü münasebetiyle her yıl radyo ve radyocuları ödüllendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Toplumların geleneklerini devam ettirmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Göksu, "Radyo insanın bazen sırdaşıdır, bazen gönüldaşıdır, bazen yalnızlığını giderdiği en kadim arkadaşıdır. Radyo ve radyoculuk hiçbir zaman için değerini, kıymetini kaybetmeyecektir. Çünkü ne yaparsanız yapın insanın bazen hoş bir sesi, hoş bir haberi duymaya ya da hoş bir iletişim aracıyla kendi duygularını paylaşmaya ihtiyaç duyduğunu hissedersiniz." dedi.

Göksu, Radyo Esenler'in binlerce dinleyeni bulunduğunu ve radyoların her zaman kıymetini muhafaza ettiğini ifade ederek, "Esenler Belediyesi olarak bu sene Radyonun Yıldızları'nın beşincisini düzenliyoruz. Binlerce insanımız buna oynamayla katılıyor. Kendi alanlarındaki en iyi radyocuları seçiyorlar. Anadolu'da güzel bir laf vardır, 'marifet iltifata tabidir', başarıları halk ödüllendiriyor, biz de bugün sadece halkımızın ödül verdiği radyocuların ödüllerini burada takdim edeceğiz." diye konuştu.

"Radyo benim için çok önemli, radyo bizim evimiz"

Bu yıl "Radyonun Yıldızları" kapsamında onur ödülüne değer görülen Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, AA muhabirine, Radyonun Yıldızları'nın farklı bir ödül töreni olduğunu belirterek, "Radyo benim için çok önemli, bizim evimiz, hayatımız. Oradan sesimizi, türkülerimizi duyurduk." ifadelerini kullandı.

Radyodaki hayatın tamamen başka olduğunu dile getiren Akartürk, "Ödül alacağım için çok mutluyum. Dedim ya yine radyo, radyo, radyo. Kulaklarının dibinde. Televizyon bile açsalar o radyo onların kulağının dibinde devam eder. Radyo yalnız Türkiye'de değil, dünyada da vazgeçilmez. Herkesin mutfağında ufak bir radyosu vardır." görüşünü paylaştı.

Akartürk, Radyo Esenler'in bir ilçe radyosu olarak etkinliğe ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Teşekkür edecek o kadar kişi var ki. Bir kere ilçe radyomuz olan bu radyonun böyle bir etkinliğe el atması gurur verici. Tekrar tekrar hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, hepsine sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Bedia Akartürk ve Fatih Kısaparmak onur ödülü aldı

Onur Ödülleri'ne Bedia Akartürk ve Fatih Kısaparmak'ın layık görüldüğü gecede, "Yılın En İyi Üniversite Radyosu" seçilen Radyo Dumlupınar programcılarının ödülü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a takdim edildi.

Binlerce dinleyicinin oylarıyla en iyilerin ödüllendirildiği törende, Radyo D "Yılın En İyi Ulusal Radyosu" ödülü, Amasya FM "Yılın En İyi Bölgesel Radyosu", Number 1 "Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu", Kalp FM "Yılın En İyi Slow Radyosu", TRT Türkü Radyo "Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu", Cide Fm "Yılın En İyi İnternet Radyosu", Baba Radyo "Yılın En İyi Arabesk Radyosu", 24 Radyo "Yılın En İyi Haber Radyosu", A Spor Radyo "Yılın En İyi Spor Radyosu", Kıbrıs Türk FM "Yılın En İyi Uluslararası Türk Radyosu", Diyanet Radyo "Yılın En İyi Tematik Radyosu" seçildi.

Gecede ayrıca Süper FM programcısı Doğancan Özadlı "Yılın En İyi Radyo Show Programcısı", Radyo Trio'dan Sunny ile Delidolu "Yılın En İyi Radyo Konuk Programcısı", Radyo Ömür'den Gökhan Akbay "Yılın En İyi Bölgesel Radyo Programcısı", Alem FM'den Fatih Yıldırım "Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı", Radyo D'den Aygül Aydın "Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı", Joy FM'den Cengiz Bodur "Yılın En İyi Uluslararası Türk Radyo Programcısı", CNN Türk'ten Meltem Bozbeyoğlu "Yılın En İyi Radyo Haber Spikeri", Sinan Akçıl "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı", Merve Özbey "Yılın En İyi Kadın Sanatçısı" ve Retrobüs "Yılın En İyi Müzik Grubu" ödülünü aldı.

Ömür Boyu Başarı Ödülleri ise Nöbetçi Erdem, Cezayir Doğan, İrfan Aslanhan, Murat Çetin, Meltem Mendi, Göksel Sağlam, Yalçın Alaca, Aytaç Öksüz, Doğan Öncel ve Arzu Günaydın Tekin'e verildi.

Geceye katılan radyo programcıları ve sanatçılar ödüllerini almak için sahneye gelerek duygu ve düşüncelerini ifade etti. Ödül töreni, ödül alanların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.