Esenyurt Belediyesi Anneler Günü Sergisi Düzenledi

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, el sanatları kursunda eğitim alan kadınların ürettiği ürünler ile "Anneler Günü Sergisi" düzenledi. Serginin açılışını yapan Başkan Ahmet Özer, ürünlerin Sultanahmet'te bulunan dükkanlarda satılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapacaklarını söyleyerek, "Önce İstanbul, sonra Türkiye pazarına açılacağız" dedi.

Esenyurt Marmara Park AVM'de düzenlenen Anneler Günü Sergisi'nde, belediye bünyesinde el sanatları kursunda eğitim alan kadın kursiyerlerin ürünleri satışa çıkarıldı. Serginin açılışını yapan Belediye Başkanı Özer, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkati çekerek bu tür çalışmaların devam edeceğini ve her daim kadınlara destek olacaklarını söyledi. Atık kağıt çanta, örgü çanta, takı tasarım, oyma baskı, ahşap boyama, örgü bebek, mefruşat, tokat baskı, seramik, hazır giyim, halı dokuma, panç, katı sanatı alanlarında ürünlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

"KADINLARIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Kadınların çalışma hayatına katılarak ekonomik özgürlüklerini kazanabilmeleri için ilçedeki kreş sayısını artıracaklarını vurgulayan Özer, sergiye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki varsınız, Anneler Günü'nüz kutlu olsun. 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' sözü boşuna söylenmiş bir söz değildir. Aslında sadece bir gün değil her gün, her saat, her saniye annelerimizi ansak yeridir, emeklerini ödeyemeyiz... Kadın fedakardır, yüreklidir, diğerkamdır. Hepimizin ilk mimarı annelerimizdir. Bir toplumun iyi ya da kötü olması, ileri ya da geri gitmesinin en büyük sebeplerinden biri de kadınlardır. Bu yüzden kadınlar kırmızı çizgimizdir. Kadınların hayatın içinde olması için elimizden geleni yapacağız. Bunlardan bir tanesi buradaki çalışma. Kadınlarımız el emeği göz nuruyla oluşturdukları bu değerli ürünleri bugün burada sergiliyorlar. Bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek. Esenyurt Belediyesi olarak kadınların yanında olacağız."

Özer ayrıca, Esenyurtlu kadınların ürettiği ürünleri Sultanahmet'te bulunan dükkanlarda satabilmeleri için İstanbul Büyükşehir ile ortak bir çalışma yapacaklarını ve İstanbul'un ardından Türkiye pazarına açılacaklarını söyledi.

"BUNLAR BİZİM İÇİN KATMA DEĞER"

Belediye'nin kurslarında eğitim alan Kursiyer Dilek Alpan yakma sanatıyla yaptığı 'Hitit Kızı' eserinin özelliklerini anlatarak, "Yakma sanatıyla 3 yıldır ilgileniyorum. Bu benim ikinci eserim. Çok heyecanlıyım. Yaptıklarımızı tanıtabilmek, karşımızdaki insanların fikirlerini almak, onları kursumuza davet etmek çok güzel bir duygu. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Belediyemiz bize bu imkanları ücretsiz sunuyor. Buyurun, gelin hepiniz faydalanın. Ürünlerimiz satışa da yönelik. Ayrıca bunlar bizim için katma değer. Kadınlar evde durmasınlar kurslara gelsinler. Dolu olsun sınıflarımız" dedi.

"BURADA SANATIN HER DALI VAR"

Bir diğer kursiyer Eser Hacıoğlu ise "Esenyurt Belediyesine bize bu fırsatı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Burada ürünlerimizin sergileniyor olması çok büyük bir gurur. Bunlar güzel şeyler. Kadınlarımız kendilerini eve kapatmasın. Burada sanatın her dalı var. Bu fırsatları değerlendirsinler" diye konuştu.