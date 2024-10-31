Esenyurt Belediyesine Kayyum Olarak Atanan Can Aksoy, Makam Odasından Fotoğraf Paylaştı

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(İSTANBUL) - Yerel seçimlerde yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevden alınmasının kayyum olarak atanan Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi makamında çekilmiş fotoğrafı paylaştı. Aksoy'un sosyal medya hesabında ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafın sabitlenmiş olduğu görülüyor. Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na dün gece atandığı belirtilen Can Aksoy, Beyoğlu Kaymakamlığı döneminde CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nin kaymakamlıkla ortak kullandığı binadan çıkarılmasıyla gündeme gelmişti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dün geceyarısı tutuklanmasının ardından görevden alınmış ve yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy, belediye başkanlığı makamına oturdu. Makamda çekilmiş ilk fotoğrafı belediyenin sosyal medya hesabından paylaşan Aksoy'ın şahsi hesabında ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı sabitlenmiş.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Beyoğlu Kaymakamı olarak afişlerde adı yer alan ve kutlamalara kaymakam olarak katılan Can Aksoy'un önce İstanbul Vali Yardımcılığı'na atandı ve daha sonra da Esenyurt Belediye Başkanlığına kayyum olarak görevlendirildi. Aksoy'un adı valiliğin resmi internet sitesinde bulunan vali yardımcıları arasında yer almıyor.

Beyoğlu'ndaki uygulamalarıyla gündeme gelmişti

Can Aksoy'un adı Beyoğlu Kaymakamlığı döneminde, yıllardır kaymakamlıkla ortak kullanılan binadan Beyoğlu Belediyesi'ni tahliye ettirmekle gündeme gelmişti. Beyoğlu Belediyesi'nin CHP'li İnan Güney'e geçmesinin ardından Kadın El Emeği Pazarı kapatılmış, belediye Terra Santa sanat merkezinden çıkarılmak istenmiş, idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verince tahliye gerçekleşmemişti.