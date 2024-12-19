Esenyurt Demokrasi Nöbeti Sürüyor... Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: "Halkın İradesini Masa Başı Oyunlarla Değiştiremezsiniz"

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti sürüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Ahmet Hoca dün de masumdu. Bugün de masum, yarın da masum. Ahmet Hoca'ya görevi, yetkiyi Esenyurt halkı verdi. Görevi yetkiyi yine Esenyurt halkı alır. Halkın iradesini masa başı oyunlarla, masa başındaki kurgularla değiştiremezsiniz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti bugün de Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın katılımıyla devam etti. Söz alan Güney, Özer hakkında 51 gündür iddianame hazırlanmamamış olmasına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"51 gündür haksız ve hukuksuz şekilde belediye başkanı arkadaşımız, mevkidaşım Ahmet Özer içeride. Görev yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman mücadeleden geri adım atmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman koltuk, makam, mevki mücadelesi vermemiştir. Demokrasi mücadelesi vermiştir. Bugün burada verdiğimize bir demokrasi mücadelesidir.

Bizler belediye başkanı olarak suç işleme özgürlüğüne sahip değiliz kıymetli Esenyurtlular. Ben de belediye başkanı olarak bir suç işlersem normal vatandaş gibi ben de yargılanırım. Dolayısıyla belediye başkanlığı bize suç işleme hakkı vermiyor. Ancak önümüze öyle gerekçeler koyarsınız ki 51 gündür yazamadığınız iddianameyi ertesi gün yazarsınız. Kamuoyu vicdanı, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, Esenyurt halkı bu kadar da olmaz der. Vicdan susar, mikrofon susar hepimiz önümüze bakarız. Ancak 51 gündür bu iddianame yazılmadı. Hala vatandaşın ve bizlerin içini rahatlatmayacak bir gerekçe, işte Ahmet Hoca başsağlığı telefonunda bulundu. Ben de belediye başkanıyım. Ben de günde onlarca başsağlığı telefonu açıyorum. Başsağlığı telefonu açtığımda aradığım kişi Beyoğlu'ndan komşum mu onu bakıyorum. Dolayısıyla kardeşinedir, ailesinedir. Ben bunları bilmem. Varsa öncesinde kardeşinin bir suçu, emniyet güçlerimiz onun gereğini yapar diyorum.

"Halkın iradesini masabaşı oyunlarla masa başındaki kurgularla değiştiremezsiniz"

O nedenle öyle gerekçeler söylenmesi gerekir ki bizler hep beraber bu işi daha fazla sürdürmeyelim. Ahmet Hoca dün de masumdu. Bugün de masum, yarın da masum. Ahmet Hoca'ya görevi, yetkiyi Esenyurt halkı verdi. Görevi yetkiyi yine Esenyurt halkı alır. Halkın iradesini masabaşı oyunlarla masa başındaki kurgularla değiştiremezsiniz... Ahmet Hoca iddianamesinin yazılmasını bekliyor. Ahmet Hoca ilk duruşmada tahliye olacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Peki bu süreçte kayyum mu atanmalıydı. Orada içerisinde 45 tane belediye meclis üyesi var. İçerisinde AK Partilisi de Cumhuriyet Halk Partisi de var. Olması gereken belediye meclisi bu yargılama süreci devam ederken kendi içinizden bir vekil seçer ve hocamız tahliye olduktan sonra bu haksız, hukuksuz uygulama son bulduktan sonra tekrar görevi devralana kadar belediye meclisinden bir arkadaşımız orayı vekaleten yönetirdi.

Siyasi mecralarda alınıp birileri tarafından bilinen bir karardır diye düşünüyorum

Niye bu kadar eminiz çıkacağından? Çünkü biz alınan kararın siyasi bir karar olduğuna inanıyoruz. Niye buna inanıyoruz? Bir gün önce Esenyurt'un eski belediye başkanı 'Esenyurt için geliyoruz' diye bir mesaj atıyor. Bir gün önce ve ertesi gün ne oluyorsa bir anda sabah beşte kayyum. Bir sabah, işte operasyonla Ahmet Hoca gözaltına alınıyor. Kimse kimsenin aklıyla alay etmesin. Kimse bizim aklımızı zekamızı sınamasın..."

"Ahmet Özer bugün siyasi gerekçeyle maalesef haklarından mahrum bırakılmıştır"

"Ahmet Özer'i mutlaka görevinin başına tekrar getirmek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz" diyen CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, şunları kaydetti:

"Sizin iradeniz burada tek adam rejiminin dayatması sonucu elinizden alınmaya teşebbüs ediliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceksiniz, mutlaka iradenize sahip çıkacaksınız. Sizlere genel başkanımızın da selamlarını ve desteklerini getirdim. Umuyorum bu mücadeleden, bu direnişten mutlaka, mutlaka başarılı bir şekilde çıkacağız ve kayyumu buradan kovalayacağız arkadaşlar. Kayyum sizin isteğiniz değildir. Sizin isteğiniz Ahmet Özer'dir. Sizin seçtiğiniz, temsilciniz, belediye başkanınız, arkadaşınız, dostunuz, Ahmet Özer bugün siyasi bir gerekçeyle hukukun dışında, demokrasinin dışında maalesef haklarından mahrum bırakılmış ve kendisi şu anda Silivri'de tamamen hukuk dışı gerekçelerle ve bu hükümetin gerçek anlamda uyguladığı baskıların bir sonucu olarak tutsak tutulmaktadır. Siyasi bir tutuklu olarak oradadır. Sizin haklarınıza sahip çıkan bir insanı adeta cezalandırmaktadırlar. Bununla aslında sizleri cezalandırmaktadırlar. Dolayısıyla bizim hep birlikte, daha doğrusu Esenyurtluların bizim de desteğimizle bu temsilcimizi Ahmet Özer'i mutlaka görevinin başına tekrar getirmek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz."