Esenyurt'ta Fiziki Saldırı: İki Tutuklama - Son Dakika
Esenyurt'ta Fiziki Saldırı: İki Tutuklama

13.10.2025 22:39
Esenyurt\'ta Fiziki Saldırı: İki Tutuklama
Esenyurt'ta yürüyen H.T. iki kişinin saldırısına uğradı, ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da evine yürüyen gazeteci Hakan Tosun, sokak üzerinde 2 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Tosun ağır yaralanırken; iki kişi tutuklandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde evine doğru yürüyen gazeteci Hakan Tosun, bilinmeyen bir nedenle 2 kişinin fiziki saldırısına uğradı.

GAZETECİ HAKAN TOSUN AĞIR YARALANDI

Saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Öte yandan polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler A.M.(18) ve A.Ş.(24)'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA-ANKA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Fiziki Saldırı: İki Tutuklama - Son Dakika

