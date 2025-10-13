İstanbul'da evine yürüyen gazeteci Hakan Tosun, sokak üzerinde 2 kişinin fiziki saldırısına uğradı. Tosun ağır yaralanırken; iki kişi tutuklandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde evine doğru yürüyen gazeteci Hakan Tosun, bilinmeyen bir nedenle 2 kişinin fiziki saldırısına uğradı.
Saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler A.M.(18) ve A.Ş.(24)'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA-ANKA
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Fiziki Saldırı: İki Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?