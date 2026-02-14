83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti - Son Dakika
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

Haberin Videosunu İzleyin
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
14.02.2026 14:01  Güncelleme: 14:15
Haberin Videosunu İzleyin
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
Haber Videosu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşında Ercan Özer, 72 yaşındaki eşi Emine Özer'i yatağında uyurken boğazını bıçakla kesip, öldürdü. Olay sonrası torununu arayıp "Babaannenizi öldürdüm" dediği belirtilen Ercan Özer, polis tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşındaki bir erkek, tartıştığı 72 yaşındaki eşini yatağında boğazını keserek öldürdü.

YATAĞINDA UYURKEN BOĞAZINI KESTİ

Olay, saat 11.00 sıralarında Topçuasım Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Aralarında bir süredir geçimsizlik bulunan 2 çocuk babası Ercan Özer, eşi Emine Özer'in evde yatağında uyurken bıçakla boğazını kesti.

83 yaşındaki katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

TORUNA "BABAANNENİZİ ÖLDÜRDÜM" TELEFONU

Emine Özer kanlar içinde kalırken, Ercan Özer'in olayın ardından torununu arayıp, "Babaannenizi öldürdüm" dediği belirtildi.

83 yaşındaki katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 YAŞINDAKİ KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer'in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

83 yaşındaki katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
Kaynak: DHA

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    Allah kimseyi yoldan çıkartmasın bu ne ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
