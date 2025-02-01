Esir Takası: Filistinli Esirler Sevdiklerine Kavuştu

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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan Filistinli esirler, gözyaşları ve sevinç çığlıklarıyla sevdiklerine kavuştu.

Esir takasının dördüncü turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 3 sivil İsrailli esir karşılığında, İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılan 32 Filistinli esir, Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyu tarafından Ramallah'a getirildi.

Serbest bırakılan esirler, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Filistinli kalabalık, esirleri taşıyan otobüsün kapısında toplandı.

Kızılhaç otobüsünden omuzlarda taşınarak indirilen Filistinli esirler, gözyaşları ve sevinç çığlıklarıyla ailelerine kavuştu.

Filistinli esirlerin çoğunun yaşadığı ciddi kilo kaybı dikkati çekti. Filistin Kızılayı, serbest bırakılan 3 esirin tedavi için hastaneye nakledildiği bilgisini paylaştı.

7 Ekim'den sonra telefona dahi izin verilmedi

Batı Şeria'nın Cenin kentinden Filistinli anne Nafia Rabaya, AA muhabirine, oğlu Tevfik'in 25 sene hapse mahkum edildiğini, daha 3 yılı olduğunu ve esir takası anlaşmasıyla serbest kaldığını söyledi.

Oğlunu en son 2019'da gördüğünü ve "şeker hastası" olduğu için oğlunun ziyarete gelmesini istemediğini aktaran Nafia Rabaya, 7 Ekim 2023'ten sonra da telefonda dahi konuşmalarına izin verilmediğini vurguladı.

Oğluna çorba ve tavuk pişirecek

Nafia Rabaya, sesi titreyerek "Oğlumu elhamdülillah gördüm. Çok şükür, elhamdülillah oğlum beni gördü." diye konuştu.

Oğluna çorba ve tavuk pişireceğini söyleyen Nafia Rabaya, "Allah tüm esir annelerine böyle kavuşmayı nasip etsin." dedi.

"Hapishanedeki koşullar felaket"

Özgürlüğüne kavuşan Tevfik Rabaya da şunları söyledi:

"Sevincimizi tarif etmek mümkün değil. Ama hapishanedeki koşullar felaket. İnsanların gözlerini içerideki esirlere çevirmesi lazım. Muhammed Zaglul Ebu Feyruz'un içerideki durumu insani açıdan çok kötü."

"Vahşi muameleye maruz kaldık"

Cenin kentinden Filistinli esir Beşşar Şevahli, 28 sene hapis cezasına mahkum olduğunu, 21 yılın ardından serbest kaldığını belirtti.

Duygularını tarif etmenin çok zor olduğunu söyleyen Şevahli, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlerin özgürlüklerine kavuşmaları için dua ettiğini ve bunun yakında gerçekleşeceğine inandığını dile getirdi.

Şevahli, "Çarşamba günü Ofer Cezaevi'ne getirildik, burada çok vahşi muameleye maruz kaldık." ifadesini kullandı.

Büyük sevinç ve mutluluk yaşadıklarını dile getiren Şevahli, Gazze halkına ve serbest kalmalarını sağlayan herkese teşekkür etti.

İkiz oğulları Zeyd ve Zeyn'e kavuştu

Hakkında 3 kez müebbet hapis cezası bulunan ve 23 sene sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinli esir Ata Abdulgani ise hapisteyken "sperm kaçırma" yöntemiyle sahip olduğu ikiz oğulları Zeyd ve Zeyn'e kavuştu.

Filistinli esirlerin "sperm kaçırarak" çocuk sahibi olmasının "kemiklerini yiyen rutubetli duvarlar, demir parmaklıklar ardından nefes aldıkları ciğer ve ümit olduğunu" dile getiren Abdulgani, "Bu çocuklar hayalin gerçekleşmesi ve gelecek nesilleri temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Abdulgani, yaşadığı mutluluğa ilişkin ise "Duygularımı kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Kelimeler aciz ve eksik kalıyor." dedi.

İsrail ordusu, esirleri bekleyen Filistinlilere ateş açtı

Öte yandan İsrail ordusu, serbest bırakılacak esirleri bekleyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarından, Filistinlilere, sevinç gösterileri düzenlemeleri halinde "gözaltına alınacakları ve ağır yaptırımlara uğrayacaklarına" dair tehditler içeren broşürler atıldı.

İsrail askerleri, Kızılhaç'a ait konvoy Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılmadan önce Ramallah'ın Bitunya beldesine baskın düzenledi.

Orduya ait zırhlı askeri araçlar ve iş makinelerinden Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve gerçek mermi atıldı.

Filistin Kızılayının açıkladığı verilere göre, müdahale sırasında 15 yaşında bir çocuk baldırından gerçek mermiyle, 3 kişi de kauçuk kaplı mermiyle yaralandı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından bugün hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.