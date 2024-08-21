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- Eski ABD Başkanı Barack Obama seçimde Kamala Harris için destek istedi

"Meşale devredildi, Başkan Kamala Harris için hazırız"

CHICAGO - Eski ABD Başkanı Barack Obama, Joe Biden'ın başkan adaylığından çekilmesiyle "meşalenin devredildiğini" söyledi. Kamala Harris için destek isteyen Obama, "Amerika yeni bir sayfa açmaya hazır. Amerika daha iyi bir hikaye için hazır. Başkan Kamala Harris için hazırız" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylığını resmen kabul edeceği 4 günlük Demokrat Parti Kongresi ülkenin Chicago kentindeki United Center Spor Salonu'nda devam etti. Kongrenin ikinci gününde söz alan Harris'in eşi Doug Emhoff Harris'in karakterinden ve farklı olan inançlarının ilişkilerini nasıl etkilediğinden bahsetti. Kendisi Yahudi olan Emhoff, Harris'in bayramlarda kendisiyle birlikte sinagoga geldiğini, diğer zamanlarda ise kendisinin Harris ile kiliseye gittiğini anlattı. "Geçtiğimiz on yıl boyunca Kamala, onunkiyle aynı olmasa da beni inancıma daha derinden bağladı" diyen Emhoff, "Kamala tüm kariyeri boyunca antisemitizme ve nefretin her türüne karşı mücadele etti. Kamala, eşi olarak beni benim için çok kişisel olan bu mücadeleyi üstlenmeye teşvik eden kişidir" şeklinde konuştu.

"Liderlik etmeye hazır"

Harris'in ailesine olan bağlılığını "Kendisine ihtiyaç duyulan her yerde olur" sözleriyle ifade eden Emhoff, "Ve şimdi ülkenin ona ihtiyacı var, zaten bildiğimiz şeyi size gösteriyor. O liderlik etmeye hazır" şeklinde konuştu. Emhoff, Harris'in "adalet peşinde koşmaktan keyif aldığını" ve "insanların başarılı olduğunu ve iyi işler yaptığını görmek istediğini" söyledi.

Michelle Obama konuşma yapma nedenini açıkladı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ise, memleketi olan Chicago'da yapılan kongrede konuşmaya annesini ve yaptığı fedakarlıkları anmak için karar verdiğini söyledi. En son annesinin ölümü vesilesiyle Chicago'da bulunduğunu kaydeden Obama, annesi için "Bana çok çalışmanın, alçakgönüllülüğün ve nezaketin ne demek olduğunu gösteren kadın. Ahlaki pusulamı yüksek tutan ve bana kendi sesimin gücünü gösteren kadın" ifadelerini kullandı.

"Trump çirkin, kadın düşmanı, ırkçı yalanlara sarılıyor"

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın seçim sürecinde Kamala Harris'e saldırmaya çalışacağı uyarısında bulunan Obama, kendisinin ve eşi Barack Obama'nın bu konuda kişisel deneyimleri olduğunu söyledi.

"Donald Trump yıllarca insanların bizden korkması için elinden gelen her şeyi yaptı" diyen Obama, "Dünyaya ilişkin sınırlı ve dar bakış açısı, siyah olan iki çalışkan, yüksek eğitimli ve başarılı insanın varlığının kendisini tehdit altında hissetmesine neden oldu" şeklinde konuştu. Trump'a ithafen "Şu anda aradığı işin o siyahların işlerinden biri olabileceğini ona kim söyleyecek?" diye soran Obama, Trump'ın "insanların hayatlarını daha iyi hale getirecek gerçek fikirler ve çözümlerin yerine çirkin, kadın düşmanı, ırkçı yalanlara sarıldığını" söyledi.

"Harris başkanlığa talip olan en nitelikli kişilerden biri"

Harris'i "orta sınıftan gelerek yükselmiş nitelikli bir başkan adayı" olarak tanımlayan Obama, ortak göçmen geçmişlerine atıfla "Annelerimiz okyanuslar kadar uzakta büyümüş olsalar da bu ülkenin vaatlerine olan inançları aynıydı. Bu yüzden Harris'in annesi de 19 yaşında Hindistan'dan buraya taşınmış" diye konuştu. Harris'in Howard Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ve ardından hukuk fakültesine gittiğini anlatan Obama, "Sonra da halk için çalışmaya başladı" dedi. Harris'in başkan olmaya "fazlasıyla hazır" olduğunu kaydeden Obama, "Kendisi başkanlık makamına talip olan en nitelikli kişilerden biridir" ifadelerini kullandı.

Harris için oy istedi: "Başka seçenek yok"

Amerikalıları Kamala Harris ve başkan yardımcısı adayı Tim Walz'e oy vermeye çağıran Michelle Obama, "Çünkü başka seçenek yok" diye konuştu. "Bu yenilenmiş umut duygusunu kucaklarken, hissettiğimiz umutsuzluğu da unutmayalım" diyen Obama, "Kamala ve Tim şu anda harika gidiyor. Ülke çapında arenaları dolduruyorlar, insanlar enerjik. Ancak unutmayın ki, hala farklı bir sonuç konusunda umutsuz olan çok sayıda insan var" uyarısında bulundu. "Dolayısıyla bu gece, yarın ya da ertesi gün ne kadar iyi hissedersek hissedelim, bu zorlu bir mücadele olacak" diyen Obama, seçmenlere "Aradığımız çözümü bulmak bize, hepimize bağlı" sözleriyle seslendi.

Barack Obama: "Meşale devredildi"

Eski ABD Başkanı Barack Obama ise kendi görev döneminde yardımcılığını yapan ABD Başkanı Joe Biden'dan övgüyle söz etti. Buna rağmen Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle "meşalenin devredildiğini" hatırlatan Obama, "Şimdi inandığımız Amerika için mücadele etmek hepimize düşüyor, ve hiç kuşkunuz olmasın ki bu tam bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı. "Son birkaç hafta içinde yaratabildiğimiz tüm inanılmaz enerjiye, yapılan tüm mitinglere ve alınan desteğe rağmen bu sıkı bir yarış olacak" uyarısında bulunan Obama, Trump'ı ise "İşte karşınızda dokuz yıl önce altın yürüyen merdiveninden indiğinden beri sorunları hakkında sızlanmayı bırakmayan 78 yaşında bir milyarder" sözleriyle eleştirdi.

"Başkan Kamala Harris için hazırız"

Trump'ın Harris'e karşı kaybetmekten korktuğu için sürekli yakındığını ve her şeyden şikayet ettiğini vurgulayan Obama, "Dört yıl daha palavra, beceriksizlik ve kaosa ihtiyacımız yok. Bu filmi daha önce gördük ve hepimiz filmin devamının genellikle daha kötü olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Harris için seçmenlerden destek isteyen Obama, "Amerika yeni bir sayfa açmaya hazır. Amerika daha iyi bir hikaye için hazır. Başkan Kamala Harris için hazırız" dedi.

"Walz Beyaz Saray için olağanüstü bir ortak"

Obama, Harris'in başkan yardımcısı adayı Tim Walz'den de övgüyle söz etti. Walz'in Beyaz Saray'da Harris için "olağanüstü bir ortak" olacağını belirten Obama, "Bu adamı seviyorum. Tim, siyasette olması gereken türden bir insan. Küçük bir kasabada doğmuş, ülkesine hizmet etmiş, çocuklara öğretmenlik yapmış, futbol koçluğu yapmış, komşularıyla ilgilenmiş ve kim olduğunu ve neyin önemli olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.