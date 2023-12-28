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Eski Bakan Yaşar Okuyan Yalova'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Eski Bakan Yaşar Okuyan Yalova'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, memleketi Yalova'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Okuyan'ın cenaze törenine siyasetçiler, bürokratlar ve yakınları katıldı. Yaşar Okuyan, uzun bir siyasi kariyere sahip olan ve Bülent Ecevit'in başbakanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan bir isimdi.

Eski Bakan Yaşar Okuyan Yalova\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
28.12.2023 - 14:56,
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ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan (73), memleketi Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede, 10 gün önce iç kanama geçirip yoğun bakım servisine alınan ve entübe edilen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, 26 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Okuyan'ın cenazesi, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'ya gönderildi. Okuyan için bugün Yalova Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yalova Valisi Hülya Kaya, eski bakan Namık Kemal Zeybek, eski bakan ve İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile bazı siyasiler, bürokratlar ve yakınları katıldı. Yaşar Okuyan'ın eşi Özlem Okuyan taziyeleri kabul etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Özlem Okuyan'a başsağlığı telgrafı gönderdi.

Yaşar Okuyan, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

YAŞAR OKUYAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Yaşar Okuyan, 1950 yılında Yalova'nın Elmalık köyünde doğdu. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olan Okuyan, çeşitli gazete, dergi ve ajanslarda muhabirlik, foto muhabirliği, köşe yazarlığı ve istihbarat müdürlüğü yaptı. 28 Mayıs 1999-8 Ağustos 2002 tarihleri arasında Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde siyaset yaptı. Yaşar Okuyan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: DHA
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