CHP'li Günaydın'dan Silivri Ziyareti

Haber: ÇAĞATAN AKYOL – Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki heyetle birlikte eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Günaydın, ziyaret sonrasında, "Kendisinin şu anda yardım ettiği iddia edilen örgütün binasını yıkıyor Şükrü Genç. Bu nedenle Sarıyer bölgesinde tehdit alıyor. İstanbul Valiliği, Şükrü Genç'e koruma veriyor bu tehdit dolayısıyla. Şükrü Genç, kendisinin korunma ihtiyacı içinde bulunduğu örgüte bugün yardım etmekle ve onu finanse etmekle suçlanıyor" açıklamasını yaptı.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ifade vermek için geldiği emniyette gözaltına alındı, terör örgütü DHKP-C'ye finansman desteği sağlamakla suçlanarak geçen cuma günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki Şükrü Genç'i bugün ziyaret etti. Ziyaret sonrasında cezaevi kapısı önünde gazetecilere açıklama yapan Günaydın, şunları söyledi:

"2009 yılında Şükrü Genç, Sarıyer'i AKP'den almıştı; 2009, 2014 ve 2019 belediye seçimlerini kazandı. Dolayısıyla 15 yıl aralıksız belediye başkanlığı yaptı. Hepimizin tanıdığı bir insan. İfadede, emniyette, savcılıkta, sulh ceza hakimliğinde size ne sordular diye sorduk. Gerçekten memleketin hali trajikomiktir. 2012 yılından itibaren Şükrü Genç, 23 Nisan etkinliği düzenledi. Türkiye'nin dört bir tarafından çocukları topladı. Yetmedi, Avrupa'dan da çocukları getirdi. Binin üzerindeki çocuğu her yıl Sarıyer'de, 23 Nisan haftasında misafir ederek onlara Türkiye'yi ve dünyayı anlattılar. Birbirleriyle bir kültür alışverişi içerisinde olmalarını sağladılar. Vay efendim, bu çocuklara sen kazak hediye etmişsin. Kazağı nereden satın almışsın; Kazova diye bir firmadan almışsın. Kazova diye bir firma var mı, var. Peki ihale yasaklısı mı, değil. İhaleye girmiş, oradan kazak almış ve kazağı çocuklara dağıtmış. Parasal tutarı 40 bin TL. Yani Şükrü Genç bununla terörü finanse etmekle suçlanıyor. 2014'te yapılmış bu ihale. Arkasından 2018'deki bu bir müfettiş incelemesine konu olmuş. Müfettiş gelmiş, incelemiş ve arkasından soruşturmaya bile gerek görmemişler. Üzerinden geçmiş 10 yıl, birilerinin aklına geliyor. 'Bu dosyaları bir indirelim bakalım raflardan. Ne vardı? Bir de DHKP-C meselesine bakalım' diyorlar. Bizim 40 yıldır tanıdığımız Şükrü Genç, gözaltı işlemini duyunca kendi ayağıyla Çanakkale'den İstanbul'a gelen Şükrü Genç, şimdi terörün finansmanıyla suçlanıyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir.

"Arkadaşlarımızı Silivri'de tutmak, hukuk devletine yardımcı olmaz"

Ayrıca trajikomik meseleler bununla bitmiyor. Kendisinin şu anda yardım ettiği iddia edilen örgütün binasını yıkıyor Şükrü Genç. Bu nedenle Sarıyer bölgesinde tehdit alıyor. İstanbul Valiliği, Şükrü Genç'e koruma veriyor bu tehdit dolayısıyla. Şükrü Genç, kendisinin korunma ihtiyacı içinde bulunduğu örgüte bugün yardım etmekle ve onu finanse etmekle suçlanıyor. 71 yaşındaki Şükrü Genç'i ve o günkü belediye başkanı başkanlığında çalışan arkadaşlarımızı Silivri'de tutmak, Türkiye'de hukuk devletine yardımcı olmaz. Tam tersine adaletin biraz daha memlekette linç edilmesine vesile olur. Başka bir sonuç doğurması da mümkün değildir. Biz burada Silivri soğuk mu, sıcak mı tartışmalarına asla girmeyeceğiz. Biz bu memlekette adaletin yeniden tesis edilmesi gerektiğine, hukukun araçsallaştırılmamasına ilişkin gerekliliğe ve hakimlerin ve savcıların yalnızca kanunlara ve vicdanlarına uygun davranmaları gerektiğine bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Türkiye'nin adalete ve güvenliğe kavuşacağına ilişkin inancımızla Marmara Cezaevleri kampüsü önünden bir kez daha yurttaşlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz."