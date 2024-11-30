Eski Eşini Öldüren Astsubaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis - Son Dakika
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Eski Eşini Öldüren Astsubaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Eski Eşini Öldüren Astsubaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi Feray Balkan'ı tabanca ile öldüren astsubay Seçkin Ergü, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ergü, olayı hakaret nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia etti.

30.11.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan eski eşi Feray Balkan'ı (39) tabanca ile öldüren astsubay Seçkin Ergü (39), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için Adana'ya geldi. 1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan, 8 Mart'ta çocukları Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile gezdikten sonra annesinin evine döndü. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmana giren Balkan, ardından eski eşinin binaya girdiğini fark etti. Çocuklarının asansöre bindiren Balkan, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Seçkin Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Feray Balkan, hayatını kaybetti.

Olaydan sonra tutuklanan astsubay Seçkin Ergü hakkında Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'8 MART'A DENK GELMESİ TESADÜF'

Davanın karar duruşmasına sanık Ergün ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Engü, boşanmış olmalarına rağmen eski eşi ile zaman zaman görüştüklerini, kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Olayın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde denk gelmesinin tesadüf olduğunu söyleyen Seçkin Ergü, "Olay günü yanına gittiğimde yine hakaret edince kendimi kaybettim, ateş ettim. Kasıtlı ateş etmedim. Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Ergü'yü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Eşini Öldüren Astsubaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis - Son Dakika

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