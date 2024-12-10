Eski İYİ Parti İlçe Başkanına saldırı sanıklarının tutuksuz yargılanmasına itiraz

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ESKİ İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in silahla yaralanmasına ilişkin davanın duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz 8 sanığın tutuklanmasını talep etti. Duruşma savcısı, mahkemenin talebi reddetmesi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti.

Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve 14 saatlik çalışma sonucunda olayda kullanılan araç tespit edildi. Operasyonda araç sürücüsü Ergün Göreayı (24), Kemer ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ergün Göreayı tutuklandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Selahattin Oğuz (47) ve yardım eden Remzi Ulu (39), 8 Şubat'ta yakalandı. Şüphelilerden Selahattin Oğuz tutuklanırken, Remzi Ulu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırıda yaralanan Hüseyin Ergen'i, 9 Şubat'ta sosyal medya uygulamasından arayan ve Selahattin Oğuz'un akrabası olduğunu öne süren kişi, olayı otel sahibi Yahya Kurt (79) ve eşi Ayşen Kurt'un (40) para karşılığında yaptırttığını söyleyip aynı uygulama üzerinden video ve fotoğraf gönderdi. Adı tespit edilemeyen kişi, olayı planlayan Ahmet Çelik'in (41) Kemer ilçesinde jandarmaya teslim olacağını ve video ile diğer belgeleri teslim edeceğini söyledi. Aynı gün şüpheli Ahmet Çelik, Kemer ilçesindeki Beldibi Jandarma Karakolu'na gidip teslim oldu. Manavgat'ta jandarmaya ifade veren Ahmet Çelik, azmettiricinin otelci Yahya Kurt olduğunu iddia etti. Hüseyin Ergen'in öldürülmesi için Yahya Kurt'un para teklif ettiğini, bu sırada yanında Yusuf Akbaş (31) ve Furkan Enes Derinçay'ın da (29) bulunduğunu, kendisinin önce 20 milyon lira, sonra da 10 milyon lira istediğini öne sürdü. Ahmet Çelik, silahlı saldırının ardından görüştüğü Yahya Kurt'un parayı çok bulup, kendilerine 3 milyon lira teklif ettiğini anlattı. Ahmet Çelik, Selahattin Oğuz'a silahlı saldırıyı gerçekleştirmesi için talimat verdiğini, Yahya Kurt ile para konusunda anlaşmazlık yaşadıktan sonra karakola teslim olduğunu söyledi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri Ahmet Çelik'in görüşmede yanında bulunan Yusuf Akbaş ve Furkan Enes Derinçay'ı yakalarken, otel sahibi Yahya Kurt'u da evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Savcılık ifadelerinin ardından Ahmet Çelik, Yusuf Akbaş, Furkan Enes Derinçay ve Yahya Kurt sevk edildikleri hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay tarihinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi olan Ayşen Kurt da daha sonraki tarihlerde ifade verdi. Ayşen Kurt adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlk duruşmada, tutuklu sanıkların tamamı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan sanıklar Ahmet Çelik, Ayşen Kurt, Yahya Kurt, Yusuf Akbaş, Ergün Göreayı, Furkan Enes Derinçay, Remzi Ulu, Selahattin Oğuz'un 20'şer yıla kadar, ayrıca Oğuz'un 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan 1 yıla kadar hapsi ve 10 bin liraya kadar para cezası talep edildi.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanıklar Ahmet Çelik, Selahattin Oğuz, Furkan Enes Derinçay, Yusuf Akbaş ile şikayetçi Hüseyin Ergen ve tarafların avukatları hazır bulundu. Savcı davayla ilgili esas hakkındaki görüşünde, suçun vasfı ve mahiyeti düşünüldüğünde tutuksuz tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Yahya Kurt ile Ayşen Kurt müdafilerinin müvekkilleri hakkında uygulanmakta olan yurt dışına çıkış yasağı suretiyle adli kontrol hükmünün kaldırılmasına yönelik taleplerinin ayrı ayrı reddi ile adli kontrol hükümlerinin ayrı ayrı devamına, savcılığın tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik talebinin ayrı ayrı reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

SAVCIDAN 'TUTUKLAMAYA RET' KARARINA İTİRAZ

Savcı, tutuksuz sanıkların tutuklanması kararının kabul edilmemesi üzerine üst mahkemeye sunulmak üzere Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdi. Savcılık dilekçesinde, sanıkların üzerlerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu hatırlatılarak, "Sanık Selahattin Oğuz'un duruşma esnasında verdiği beyanı dikkate alındığında sanıkların eylemlerinin 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçu olduğu, dosya kapsamında bulunan sanık beyanları kamera kayıtları ve kriminal raporları birlikte değerlendirildiğinde sanıklar üzerine atılı suçun ceza alt sınırının miktarı dikkate alındığında kaçma şüphelerinin var olduğu, bu nedenle tutuksuz sanıklar hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılarak tutuksuz sanıkların tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" denildi.