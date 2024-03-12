27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararıyla alınan bu karar, Kahramanmaraş merkezli depremzedelerin desteklenmesi amacıyla yapılmıştır.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda Bülbül şiiri okundu ve tiyatro gösterisi sahnelendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım'ın konuşmasının ardından oratoryo ve öğrenci korosu marşlar seslendirdi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Hınıs Adalet Sarayı'nın 26 Mart'ta ihalesinin yapılacağını duyurdu. Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ihtişamlı yapının ilçeye ve bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını belirtti. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bakanlık yetkililerine teşekkürlerini iletti.
Afyonkarahisar'da jandarma trafik timleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde sorgulama yapmak isteyen kadın jandarma astsubay karşısında kadın otobüs kaptanını görünce ilginç anlar yaşandı. Otobüs kaptanının evraklarında herhangi bir eksiklik bulunmazken, astsubay yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı. Otobüs kontrollerin ardından yoluna devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı. Aylık olarak ise sanayi üretimi değişmedi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından migren hastalığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programında, migren hastalığı, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Program sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü'ne 'Migren Dostu İş Yeri Belgesi' takdim edildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde belediyenin araç filosuna yeni kamyon, otobüs, çöp arabası ve kepçe gibi araçlar eklendi. Kaymakam Melih Aydoğan'ın hizmetleri takdirle karşılandı.
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