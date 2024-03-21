Eski milletvekili Tevfik Diker, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret davasından beraat etti

Eski milletvekili ve emekli yarbay Tevfik Diker, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.
Tevfik Diker sosyal medya hesabından, "Laik Türkiye Cumhuriyetine, Türk Ordusuna, Türk Yargısına ve Türk Halkına en büyük kötülüğü edenler", "Reis halife mi? Mehdi mi? Mesih mi? BOP Eş Bakanı mı? Cevabı olan var mı?" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Ankara 65. Asliye Ceza Mahkesi'nde yargılandı.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanann Diker savunmasında, "Benim hiç bir sosyal medya hesabım yoktur. İddia edilen sosyal medya hesapları kumpas ve komplolardır. Bu konuda husumetlilerim büyük seferberlik halindedirler. Yargıtay 12. Ceza Dairesinin, Ankara Siber Suçlarının ve Manisa Siber Suçlarının lehime raporlarını sunuyorum. Ben Manisa Alaşehir'liyim. Orada hastaneye çökenleri ifşa etmiştim. Ben yolsuzlukla mücadele eden tek milletvekiliydim. Çok önemli aldım. Bu sebeple husumetlilerim vardır. Sayın Cumhurbaşkanı beni rahatsızlığım döneminde benim tedavim ile özel ilgilenmiştir. Benimle özel ilgilenen kişiye hakaret etmem söz konusu değildir" dedi.
"İNANDIRICI DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİNDEN..."
Mahkemenin gerekçeli kararında şöyle denildi:
"Sanığın sosyal medya hesabı üzerinden iddia konu paylaşımları yaptığı iddialarıyla kamu davası açılmıştır. Sanık, paylaşımların yapıldığı hesabın kendisine ait olmadığını beyan etmiştir. Tanık Ayhan Ünal, hesapta sanığın hayatıyla ilgili paylaşımlar da olduğu için hesabı bizzat sanığın kullandığını düşündüğünü beyan etmiş ise de tanığın bu beyanlarının varsayım niteliğinde olduğu ve sanık ile katılan arasında adliyelere de yansıyan önceye dayalı husumet olduğunun alınan beyanlardan anlaşılmış olması nedenleriyle tanığın beyanlarına itibar edilmemiştir. Dosya kapsamında iddiaya konu paylaşımların yapıldığı hesabın sanığa ait olduğu yönünde savunmanın aksini gösterir nitelikte delil bulunmadığı görülmekle sanığın atılı suçu işlediği hususunda şüphe bulunduğunun kabulü gerekmiştir. Tüm bu sayılan nedenlerle sanığın atılı suçu işlediğine dair kesin, hükme esas ve inandırıcı delil elde edilemediğinden dolayı atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vermek gerekmiştir."
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