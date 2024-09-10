Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı, Kapaklı ilçesine getirilen Karaman için öğle vakti Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Milli basketbolcunun cenazesi Fatih Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye,Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlkan Karaman, kariyerinde TOFAŞ, Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol, Cholet, Antibes Sharks, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Formosa Taishin ve Çayırova Belediyespor'da oynadı.

Olay

8 Eylül'de meydana gelen kazada, Kazım Yılmaz Caddesi'nde E.A.Ö'nün kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil saat 02.30 sıralarında yaya olan İlkan Karaman'a çarpmış, ağır yaralanan basketbolcu Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Karaman, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü E.A.Ö. tutuklanmıştı.