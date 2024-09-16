Eski Sevgiliyi Vuran Sanıktan Pişmanlık İfadesi - Son Dakika
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Eski Sevgiliyi Vuran Sanıktan Pişmanlık İfadesi

Eski Sevgiliyi Vuran Sanıktan Pişmanlık İfadesi

Kayseri'de eski sevgilisi Hatice Gül'ü vuran Mustafa Bozkurt, pişman olduğunu açıkladı.

16.09.2024 16:03
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KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül'ü (43), av tüfeğiyle vurarak öldüren Mustafa Bozkurt'un (45) ifadesi ortaya çıktı. Bozkurt, "Küfrettiği için sinirime yenik düştüm. Çok pişmanım" dedi.

Olay, 6 Eylül'de saat 08.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile arkadaşı Mustafa Bozkurt arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Bozkurt, evinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hastanenin morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Hatice Gül'ün cenazesi ise ailesi tarafından teslim alınıp, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Hatice Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu Mustafa Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Bozkurt'un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce işten ayrılıp başka yerde çalışmaya başladığı da öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Bozkurt'un ifadesi ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı ifadede pişman olduğunu söyleyen Mustafa Bozkurt, "Akşam konuştuk. Bir gün sonra buluşmak için anlaştık. Bekledim, gelmedi. Aradım. Küfretti. Olay günü sabah işe gitmeden ben uyandırdım. Sürekli sabahları işe ben kaldırırdım. Evlenmeyi düşünüyorduk. Araba ile bekledim, gelmedi. Sonra olay günü de bana küfretti. Tüfeğimi alıp fabrikaya gittim. Küfrettiği için sinirime yenik düştüm" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski Sevgiliyi Vuran Sanıktan Pişmanlık İfadesi - Son Dakika

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