Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "Kentlerin Hakkını En İyi Koruyacak Olanlar Belediyelerdir"

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Kent Konseyi'nin katkılarıyla Yerel Reform Girişimi Derneği tarafından düzenlenen "Yerel Reform Buluşmaları" panelinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Ruhu olmayan kentlere doğru hızla ilerliyoruz. O kentin geçmişini, geleceğe taşıyacak olan ruhunu göremiyoruz. Peki, bu ruhu kim korumalı? Kentlerin hakkını en iyi koruyacak olanlar belediyelerdir" dedi.

Yerel Reform Girişimi Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Kent Konseyi iş birliği ile Yerel Reform Buluşmaları'nın yedincisini Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdi. "Büyükşehir Belediyeciliğinin Geleceği" temasıyla düzenlenen panele Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Yerel Girişim Derneği Başkanı Murat Karayalçın, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Açılış konuşması yapan Ünlüce, büyükşehir belediyelerinin geleceğinin ülkenin en önemli meselelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz, demokrasiden ve temel haklarımızdan söz etmekten, ne yazık ki kentlerin hakkını savunmaya yeterince fırsat bulamıyoruz"

"Biliyorsunuz, Türkiye'nin yaklaşık 200 yıla yakın bir belediyecilik geleneği var. Ancak bu gelenek içinde o kadar çok yasa ve mevzuat değişti ki bugün elimizde 5393 Sayılı Belediye Kanunu bulunuyor. Buna ek olarak, sonradan çıkarılan Büyükşehir Belediyesi Kanunu da yürürlükte. Kasım 2012'de çıkarılan 6360 Sayılı Yasa ise zannediyorum bugün en çok masaya yatıracağımız konu olacak. Kentler bugün yalnızlaşıyor, giderek köhneleşiyor. Ruhu olmayan kentlere doğru hızla ilerliyoruz. Hangi kente gidersek gidelim, artık hepsi birbirine benziyor, aralarında fark kalmıyor. O kentin geçmişini, geleceğe taşıyacak olan ruhunu göremiyoruz. Peki, bu ruhu kim korumalı? Belediyeler bu sürecin neresinde yer almalı? Kentlerin hakkını en iyi koruyacak olanlar belediyelerdir. Özellikle büyükşehir belediyelerine ve ilçe belediyelerine bu konuda çok büyük görevler düşüyor. Uyum içinde çalışmalılar ki gerçekten o kente nefes aldırabilsinler. Şehirlerin nüfusu neye göre belirlenecek? Bu şehirlerde insanlar nasıl konforlu yaşayacak? Nasıl iyi bir yaşam hakkına sahip olacak? Hem insan haklarını hem kentlerin hakkını nasıl koruyacağız? Aslında bunlar bizim çok daha sık konuşmamız gereken meseleler. Ancak biz, demokrasiden ve temel haklarımızdan söz etmekten, ne yazık ki kentlerin hakkını savunmaya yeterince fırsat bulamıyoruz. Bu nedenle, bugün bu toplantıyı düzenleyen derneğimize, sayın başkanına, yönetim kuruluna ve hem şehrimizin hem ülkemizin gündeminde bu kadar önemli bir konuyu gündemde tuttukları için yürekten teşekkür ediyorum."

"Sadece Manisa değil, Türkiye çok büyük bir değerini kaybetti"

Ünlüce, talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de andığı konuşmasında, "Çok sevdiğimiz belediye başkanımızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i toprağa verdik. Üç dört süren bir hayat mücadelesini ne yazık ki kaybettik. Ben kendisini bir buçuk yıldır tanıyorum. Ama nasıl bir kardeşi seviyorsa insan, ben de onu öyle sevdim bu süreçte. Kendimi toparlayamıyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Sadece Manisa değil, Türkiye çok büyük bir değerini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ünlüce'nin ardından sözü alan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Kapanoğlu, "Eskişehir olarak bir rol model oluşturuyoruz. Bu model, gelecekteki büyükşehirlere örnek olacak bir modeldir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Eskişehir Kent Konseyi'nde yıllarca gönüllülük esasıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir. Odunpazarı Belediye Başkanımız, Kent Konseyimizin önceki dönem başkanlarındandır. Tepebaşı Belediye Başkanımız ise Türkiye'de Sağlıklı Kentler Konseyi ünitelerini kuranlardandır. İşte tüm bu güzel örneklerin yaşandığı Türkiye'de, büyükşehir belediyelerinin geleceğinin konuşulması bizler için çok kıymetlidir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Etkinliğin panelistliğini Emekli Vali Prof. Dr. Yusuf Erbay, Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu, moderatörlüğünü ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen yaptı.

Panelin çerçeve konuşmasını yapan Yerel Girişim Derneği Başkanı Karayalçın, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız çok haklı olarak kent hakkından, şehir hakkından söz etti. Aslında ben bunun, kent hakkının, yeni insan hakları serisinin bir parçası olduğuna inanıyorum. Türkiye'de bana göre kent hakkının en görkemli örneği olan 2013'teki Gezi Parkı olaylarından bu yana, kent hakkının savunulması için belediye başkanlarımız çaba harcamaktadır" dedi.

7'nci Yerel Reform Buluşmaları'nın kapanış konuşmasını da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ruşen Keleş yaptı.

Panel, merak edilen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.