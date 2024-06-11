Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Ulaşımda Düzenlemeler Yapıldı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Kurban Bayramı tatilini Eskişehir'de geçirecekler ve şehir dışından gelecek misafirler için başta turistik merkezler olmak üzere, cadde ve otoparklar ile ulaşımda bir dizi düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı boyunca müzeler başta olmak üzere tüm tesislerin ziyarete açık olacağını açıkladı. Yetkililer, cadde otoparklar, tematik parklardaki otoparkların da bayram boyunca ücretsiz olacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Sazova Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Sazova Masal Şatosu olmak üzere tüm turistik tesislerimiz arife günü kapalı olacaktır. Tesisler bayramın birinci günü saat 13.00 itibariyle bayram boyunca hizmet verecektir. Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar da arife günü hizmet veremeyecek olup, bayramın 1, 2, 3 ve 4'üncü günlerinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şehitlik otoparkı, cadde otoparklar, tematik parklardaki otoparklar ve Sarısungur otoparkımız da bayram boyunca ücretsiz olacaktır. Odunpazarı Mezarlığını ziyaret edecek vatandaşlarımız için arife ve bayramın 1. günü Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ndeki dubalar gün boyu açık olacaktır. Halk Ekmek büfelerimiz ise arife günü açık, bayram boyunca kapalı olacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor merkezleri, Osmangazi Spor Sahası ve Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu da kapalı olacaktır. Estram'da bayramın 1, 2, 3 ve 4'üncü günleri Pazar tarifesi uygulanacaktır. Otobüslerde ise mavi 4, kırmızı 4, siyah 6, kırmızı 26, kırmızı 63, siyah 78, siyah 92 ve siyah 99 numaralı hatlarımız bayram süresince pazar günü çalışma programına göre hizmet verecektir. Diğer şehir içi ve kırsal mahalle hatlarımız ise bayram süresince normal çalışma programlarına uygun olarak çalışacaktır. Dış ilçe hatlarımız ise bayramın 2. ve 3.günleri ilçe merkezlerinden saat 12.00'de kalkacak ve normal saatinde dönüş kalkışlarını yapacaklardır. Asri Mezarlık servislerimiz ise 14 Haziran Cuma gününden itibaren bayram boyunca hizmet verecektir. Siyah 76 numaralı Hayvan Pazarı aracımız ise 5 Haziran 2024 tarihinde hizmet vermeye başlamış olup bayram süresince seferlerine devam edecektir. Bayramın boyunca Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde toplu taşıma ücretsizdir. Mavi 44 ve siyah 55 numaralı hatlarımız 9 günlük tatil süresince hizmet vermeyecektir. Zabıta ve İtfaiye teşkilatımız bayram boyunca 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, itfaiye ekiplerimize ise ALO 112 üzerinden ulaşabilirsiniz."