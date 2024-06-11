Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Ulaşımda Düzenlemeler Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Ulaşımda Düzenlemeler Yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatili için şehir dışından gelecek misafirler ve Eskişehir'de tatil yapacaklar için turistik merkezler, cadde ve otoparklarda düzenlemeler yaptığını açıkladı. Bayram boyunca müzeler ve tesisler ziyarete açık olacak, cadde otoparkları ve tematik parklardaki otoparklar ücretsiz olacak. Toplu taşıma ücretsiz olacak, bazı hatlar ise tatil süresince hizmet vermeyecek.

11.06.2024 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Kurban Bayramı tatilini Eskişehir'de geçirecekler ve şehir dışından gelecek misafirler için başta turistik merkezler olmak üzere, cadde ve otoparklar ile ulaşımda bir dizi düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı boyunca müzeler başta olmak üzere tüm tesislerin ziyarete açık olacağını açıkladı. Yetkililer, cadde otoparklar, tematik parklardaki otoparkların da bayram boyunca ücretsiz olacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Zuhal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Sazova Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Sazova Masal Şatosu olmak üzere tüm turistik tesislerimiz arife günü kapalı olacaktır. Tesisler bayramın birinci günü saat 13.00 itibariyle bayram boyunca hizmet verecektir. Porsuk Çayı üzerinde hizmet veren esbotlar ve gondollar da arife günü hizmet veremeyecek olup, bayramın 1, 2, 3 ve 4'üncü günlerinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şehitlik otoparkı, cadde otoparklar, tematik parklardaki otoparklar ve Sarısungur otoparkımız da bayram boyunca ücretsiz olacaktır. Odunpazarı Mezarlığını ziyaret edecek vatandaşlarımız için arife ve bayramın 1. günü Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi'ndeki dubalar gün boyu açık olacaktır. Halk Ekmek büfelerimiz ise arife günü açık, bayram boyunca kapalı olacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne ait spor merkezleri, Osmangazi Spor Sahası ve Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu da kapalı olacaktır. Estram'da bayramın 1, 2, 3 ve 4'üncü günleri Pazar tarifesi uygulanacaktır. Otobüslerde ise mavi 4, kırmızı 4, siyah 6, kırmızı 26, kırmızı 63, siyah 78, siyah 92 ve siyah 99 numaralı hatlarımız bayram süresince pazar günü çalışma programına göre hizmet verecektir. Diğer şehir içi ve kırsal mahalle hatlarımız ise bayram süresince normal çalışma programlarına uygun olarak çalışacaktır. Dış ilçe hatlarımız ise bayramın 2. ve 3.günleri ilçe merkezlerinden saat 12.00'de kalkacak ve normal saatinde dönüş kalkışlarını yapacaklardır. Asri Mezarlık servislerimiz ise 14 Haziran Cuma gününden itibaren bayram boyunca hizmet verecektir. Siyah 76 numaralı Hayvan Pazarı aracımız ise 5 Haziran 2024 tarihinde hizmet vermeye başlamış olup bayram süresince seferlerine devam edecektir. Bayramın boyunca Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde toplu taşıma ücretsizdir. Mavi 44 ve siyah 55 numaralı hatlarımız 9 günlük tatil süresince hizmet vermeyecektir. Zabıta ve İtfaiye teşkilatımız bayram boyunca 7/24 görev başında olacak olup, zabıta ekiplerimize ALO 153 üzerinden, itfaiye ekiplerimize ise ALO 112 üzerinden ulaşabilirsiniz."

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Eskişehir, Tatil, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Ulaşımda Düzenlemeler Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:38:43. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Ulaşımda Düzenlemeler Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement