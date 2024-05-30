Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezindeki cadde ve bulvarlar ile kırsal ilçelerdeki alanlarda sorunsuz bir üstyapı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Odunpazarı ilçesinde Akpınar mahallesindeki bozulan yerlerin asfaltını yenilerken, Sarısungur ve Gülpınar mahalleleri bağlantı yolunda 5 kilometrelik yol yenileme ve bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, çalışma nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uymaları gerektiğini belirtirken, faaliyetlerin 2024 yatırım programına göre aralıksız devam edeceğini belirtti.