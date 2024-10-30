Eskişehir'de Dilencilikle Mücadele - Son Dakika
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Eskişehir'de Dilencilikle Mücadele

Eskişehir\'de Dilencilikle Mücadele

Son bir yılda 297 dilenciye işlem yapıldı, 62 bin TL'ye el konuldu.

30.10.2024 15:50
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ESKİŞEHİR'de son 1 yıl içerisinde 297 dilenciye işlem yapıldı. Vali Hüseyin Aksoy, dilencilikten elde edilen 62 bin 129 TL'ye de el konulduğunu açıkladı.

Eskişehir Valiliği tarafından 2023 yılında, dilencilikle mücadele edilmesi amacıyla genelge yayımlanmasının ardından, kentte, emniyet ve jandarma ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme süreci başlatıldı. Genelge 1'inci yılını doldururken, veriler düzenlenen toplantıyla paylaşıldı. Vali Hüseyin Aksoy, dilenciliğin Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesine göre yasaklandığını ve dilencilerin insanların yardım yapma duygusunu istismar ederek, bunu bir meslek haline getirdiğini belirtti. Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Eskişehir'de de göreve geldikleri tarihten itibaren, bu sorunla karşılaştıklarını söyleyen Vali Aksoy, "Genelgeden önce de yine sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuklara yönelik olarak yapmış olduğumuz genel emir, yasaklama kararında, dilencilere para verme noktasında da bir yasaklama kararı aldık. Dolayısıyla vatandaşlarımızın dilencilere de para vermeme konusunda, böyle bir idari karar alma konusunda bir genel emrimiz de söz konusu. Biz özellikle 9 Ekim 2023 tarihinde bu yasaklama kararımızı almıştık. Dilencilikle mücadele konusunda da 24 Ekim 2023 tarihinde birçok kurumumuzu koordineli bir şekilde çalışma yapmaya sevk eden bir genelge yayınladık. Bu genelgemizdeki temel amaçta dilenen insanların, dilencilikle ilgili durumlarının ortadan kaldırılması. Esnafların dükkanlarına giderek oralarda dilenenler, cami önlerinde dilenenler hoş bir görüntü yaratmamaktaydı. Bu kapsamda böyle bir çalışmayı Eskişehir ili olarak başlattık ve bu çalışmalar kapsamı içerisinde de son 1 yıl içerisinde, toplam itibarıyla baktığımızda 2 bin 641 uygulama gerçekleştirilmiştir" dedi.

'112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE 226 İHBAR GELDİ'

Vatandaşlara yaptıkları çağrılardan da olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Vali Aksoy, "Vatandaşlarımızın da dilencilikle mücadele konusunda bizlere destek olmalarını talep etmiştik. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de 226 ihbar gelmiştir. İhbarda bulunan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı yaparken, bunu başarma noktasında, vatandaşlarımızın desteği bizler için oldukça kıymetli, o anlamda destek olan, katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'DİLENCİLİKLE ELDE EDİLEN 62 BİN 129 LİRAYA EL KONULDU'

Son 1 yılda yapılan çalışmalarla ilgili verileri paylaşan Vali Aksoy, şunları söyledi:

"Toplam 297 dilenciye işlem yaptık. Yaptığımız bu işlem itibarıyla baktığımızda, bu dilenen kişilerin yaklaşık yüzde 65'i kadın, yüzde 35'inin de erkek olduğunu görüyoruz. Yaş aralığına da baktığımızda 18-25 arası yaklaşık olarak yüzde 30, 26-40 yaş arası yüzde 25, 41-60 yaş arası yüzde 30 ve 61 yaş üstü de yüzde 15 gibi bir oranla karşımızda duruyor. Bu dilenen kişilere yönelik olarak, özellikle yaptığımız işlem sayısına baktığımızda da 247 kişiye idari para cezası uygulamışız. İdari para cezalarını uyguladığımız kişilere baktığımızda 148 kişinin de ayrıca gelirine el koymuşuz. Uygulamaya başladığımız tarihten itibaren bugüne kadar, 62 bin 129 lira dilencilikle elde edilen gelire el konulmuştur."

Vali Aksoy ayrıca, vatandaşlara dilenen kişilere yardım yapılmaması gerektiğini hatırlatarak, çevrelerindeki ihtiyaç sahibi kişiler olması durumunda, valiliğe bağlı kurumlarla irtibata geçerek, yetkililerin bilgilendirilmesini istedi.

Haber-Kamera: Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

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