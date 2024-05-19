Eskişehir'de Durgunsu Kano Gençlik Kupası Yarışları Heyecanı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Porsuk Çayı'nda düzenlediği "Durgunsu Kano Gençlik Kupası Yarışları" heyecana sahne oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlediği etkinlikler ile bayram coşkusunu tüm şehre yayıyor. Etkinlikler kapsamında Porsuk Çayı Köprübaşı mevkiinde "Durgunsu Kano Gençlik Kupası Yarışları" düzenlendi.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Kano Federasyonu iş birliğinde düzenlenen yarışlarda sporcular, Porsuk Çayı'nda mücadele etti. Şişecam Spor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Kulüp ve sporculara kupa ve madalyalarını; Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen tarafından verdi.

Başkan Ünlüce sporcuları gösterdikleri başarılı performans dolayısıyla tebrik etti.

Ödül töreni sonrası sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söylerken, bayramın coşkusunu yaşadı.