Eskişehir'de, işgalden kurtuluşun yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de, işgalden kurtuluşun yıl dönümü kutlandı

Eskişehir\'de, işgalden kurtuluşun yıl dönümü kutlandı

ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı.

02.09.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı için Vilayet Meydanı'nda, tören yapıldı. Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılan törende, askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da törende okundu. Erdoğan mesajında, "Eskişehir ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle bir kutlu anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi, kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için, büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Eskişehir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan Hava Binbaşı Hikmet Ozan Arslan ise şunları söyledi:

"Bu anlamlı yıl dönümü, Yüce Türk milletine ve özellikle Eskişehirlilere kutlu olsun. Esareti kabul etmeyen Türk milleti, büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyerek yola çıkmış, unutulması mümkün olmayan onurlu ve haklı bir mücadele vererek, ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ve tarihte hak ettiği yeri almıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında, şerefli bir mücadele veren Eskişehir halkı, 2 Eylül 1922 tarihinde şanlı bir destan yazmıştır."

Tören, şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Etkinlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de, işgalden kurtuluşun yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 14:48:16. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de, işgalden kurtuluşun yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement