Eskişehir\'de öğretmenevi müdür yardımcısı Alper Uysal ölü bulundu, ölümü şüpheli

Eskişehir'de öğretmenevi müdür yardımcısı Alper Uysal ölü bulundu, ölümü şüpheliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda oturan öğretmenevi müdür yardımcısı Alper Uysal (44), evinde hareketsiz bulundu ve hayatını kaybetti. Savcılık ile polisin incelemesinde ölümü şüpheli görülen Uysal'ın kesin nedeni otopsiyle netleşecek, soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR'de oturan Bozüyük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal (44), evinde ölü bulundu. Uysal'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Delege Sokak'ta oturan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve giremeyen arkadaşları, polise başvurdu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, girdiklerinde evde Uysal'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinde, Alper Uysal'ın ölümü şüpheli olarak görüldü. Alper Uysal'ın cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Uysal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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