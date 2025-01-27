Esnaf İhracatı 35 Kat Artış Gösterdi - Son Dakika
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Esnaf İhracatı 35 Kat Artış Gösterdi

2020-2024 döneminde esnaf ihracatı 35 kat artarak 620 milyon dolara ulaştı. Suudi Arabistan ilk sırada.

27.01.2025 11:48
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Türkiye'de esnaf ve sanatkarlarca gerçekleştirilen ihracat işlemi 2020-2024 döneminde yaklaşık 35 katına çıkarken, ihracat tutarı da geçen yıl 620 milyon doları buldu.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 241 bin 924 esnaf ve sanatkar bulunuyor.

Esnaf ve sanatkarlarca 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen ihracat ve ithalat işlem sayısındaki artış dikkati çekti.

Bu işletmelerce 2020'de 33 bin 52 ihracat işlemi yapılırken, bu sayı 2021'de 64 bin 888'e, 2022'de 102 bin 720'ye ve 2023'te 237 bin 770'e çıktı.

Esnaf ve sanatkarların ihracat işlem sayısı geçen yıl 1 milyon 140 bin 85 olurken, böylece bu sayının 2020'ye kıyasla yaklaşık 35 katına çıktığı görüldü.

İthalatta da bu dönemde işlem bazında artış görüldü. Esnaf ve sanatkarlar 2020'de 16 bin 278, 2021'de 33 bin 181, 2022'de 85 bin 60, 2023'te 131 bin 50 ve geçen yıl 235 bin 609 ithalat işlemi yaptı.

İhracat 5 yılda yüzde 45 arttı

Esnaf ve sanatkarın dış ticaret işlem sayılarındaki artış, ihracat tutarlarına da yansıdı.

Kovid-19 salgının da yaşandığı 2020'de esnaf ve sanatkarlar 428 milyon 349 bin 157 dolar ihracata imza atarken, 2021'de bu tutar 531 milyon 424 bin 655 dolara yükseltti.

Esnaf ve sanatkarların ihracatı 2022'de 596 milyon 400 bin 303 dolar olurken, 2023'te bu rakam 573 milyon 276 bin 628 dolara geriledi.

Bu tutar, geçen yıl 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 45 artışla 620 milyon 29 bin 623 dolara çıktı.

Bu işletmelerin 2020'de 254 milyon 353 bin 82 dolar olan ithalatı da 2024'te 431 milyon 349 bin 901 doları buldu.

İhracatta Suudi Arabistan ilk sırada yer aldı

Esnaf ve sanatkarın ihracatında Körfez ülkeleri öne çıktı.

Geçen yıl en çok ihracat, 89 milyon 284 bin 181 dolarla Suudi Arabistan'a yapılırken bu tutar, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturdu.

Suudi Arabistan'ı 54 milyon 75 bin 22 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 43 milyon 529 bin 989 dolarla ABD izledi.

Esnaf ve sanatkarlar 2024'te Irak'a 36 milyon 277 bin 39 dolar, Azerbaycan'a 33 milyon 845 bin 158 dolar, Almanya'ya 31 milyon 835 bin 876 dolar ve Romanya'ya 31 milyon 120 bin 189 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Bu dönemde ithalatın yaklaşık üçte birini Çin'den yapan esnaf ve sanatkarlar, bu ülkeden 138 milyon 587 bin 37 dolarlık ürün aldı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnaf İhracatı 35 Kat Artış Gösterdi - Son Dakika

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