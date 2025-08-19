Evgeny Grinko Türkiye'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Evgeny Grinko Türkiye'de

19.08.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus piyanist Evgeny Grinko, Eylül ve Ekim'de Türkiye'nin beş şehrinde konser verecek.

Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, yeniden Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Grinko, Avrupa turnesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de konser verecek.

Turnesine İstanbul'dan başlayacak sanatçı, 3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 4 Ekim'de İzmir, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 6 Ekim'de Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 7 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ve 8 Ekim'de Congresium Ankara'da sahne alacak.

Grinko'nun Nettwerk etiketiyle yayınlanan, Türkiye dağıtımı A.K. Müzik tarafından yapılan son albümü "Winter Moonlight", yalnızca Avrupa'da değil, Türkiye'deki dinleyiciler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Sanatçı, önceki aylarda İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa ve Yunanistan'ı kapsayan bir Avrupa turnesi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Evgeny Grinko, Kültür Sanat, istanbul, Etkinlik, Magazin, Türkiye, Güncel, Mersin, Ankara, Kültür, Sanat, Eylül, Adana, İzmir, Dünya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evgeny Grinko Türkiye'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:37
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:29:52. #7.12#
SON DAKİKA: Evgeny Grinko Türkiye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.