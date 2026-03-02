Evrim Rızvanoğlu: "Kartepe'yi Kansertepe, İzmit'i Kanserovası Yaptırmayacağız" - Son Dakika
Evrim Rızvanoğlu: "Kartepe'yi Kansertepe, İzmit'i Kanserovası Yaptırmayacağız"

02.03.2026 09:48  Güncelleme: 10:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Kocaeli Kartepe’de planlanan çelikhane ve haddehane projesinin yerleşim alanlarına yakınlığı, çevre ve halk sağlığı üzerindeki olası etkileri ile bölgenin tarım, hayvancılık ve turizm potansiyeline vereceği zararlar nedeniyle iptal edilmesi çağrısında bulundu. CHP’nin projeye ilişkin Meclis araştırma önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirten Rızvanoğlu, "Kartepe'yi Kansertepe, İzmit'i Kanserovası yaptırmayacağız. Kocaeli sahipsiz değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, Kartepe İlçe Başkanı Cihan Çakır, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kartepe Çevre Platformu temsilcileri ile birlikte Kartepe'de planlanan çelikhane ve haddehane projesi sahasında incelemelerde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, saha ziyaretinin ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Bugün burada doğa katliamına 'dur' demek için bulunuyoruz"

Basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "Bugün Kartepe'de sadece bir haddehane projesine değil; bir doğa katliamına, bir sağlık pususuna 'dur' demek için buradayız! Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Kocaeli'den yükselttiği o gür sesin yankısını, bugün mücadelenin tam kalbinden veriyoruz" dedi.

"Kartepe'nin kalbine kirletici bir sanayi kompleksi kurulmak isteniyor"

Rızvanoğlu, "Peki, nedir bu 'Çelikhane ve Haddehane' projesi? En basit haliyle anlatayım: Burası devasa ocakların kurulduğu, demir-çeliğin binlerce derece ısıda eritilip işlendiği ağır sanayi kompleksidir. Bu demek oluyor ki; burada 24 saat boyunca durmak bilmeyen devasa bir enerji tüketimi olacak. tonlarca kimyasal kullanılacak. ve gökyüzüne ağır metal tozları salınacak. Yani Kartepe'nin ortasına, doğanın kalbine bulunduğumuz bu yemyeşil alana, dev bir 'kirletici motor' yerleştirmek istiyor iktidar! Bakın, bu devasa kompleks yerleşim alanlarımızın tam göbeğinde! Uzunbey Mahallesi'ne sadece 810 metre mesafede! 810 metre ne demek biliyor musunuz? Metal tozunun, gürültünün ve zehirli emisyonun saniyeler içinde vatandaşımızın mutfağına girmesi demek, çocuklarımızın beşiğine girmesi demek. Hepimizin ciğerlerine dolması demek.  Bu mesafe bir 'koruma bandı' değil, bir 'hastalık davetiyesi'dir" ifadelerini kullandı.

"Tarım, hayvancılık ve turizm aynı anda tehdit altında"

Kartepe'nin tarım, hayvancılık, arıcılık ve turizm potansiyeline dikkati çeken Rızvanoğlu, bölgenin ekonomik ve ekolojik kimliğinin ağır sanayi yatırımıyla zarar göreceğini belirtti. "Üstelik bu coğrafya; tarımıyla, hayvancılığıyla, arıcılığıyla ve doğasıyla yaşayan bir bölge. Burada binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretiliyor.  On binlerce arı kovanı var. Yem bitkileri üretiliyor, tarım yapılıyor. Kartepeyse hepimizin bildiği gibi kış turizminin gözdesi. İktidara soruyorum siz bu devasa sektörleri, turizmi ve Kartepe'nin marka değerini bir haddehanenin kirli dumanına mı kurban edeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da kural belli: Önce insan, önce yaşam"

Açıklamada Avrupa Birliği'nin çevre standartlarına da değinen Rızvanoğlu, "Bakın, en büyük ticari partnerimiz Avrupa Birliği ne yapıyor? Onlarda bu iş, 'bacaya filtre taktık' demekle bitmiyor. Çünkü Sanayi Emisyonları Direktifleri var. Bu direktif yalnızca baca gazını değil, hava, su ve toprağı birlikte ele alan bütüncül bir çevre koruma yaklaşımı getiriyor. Yani havayı korurken yeraltı suyunu kirletemez, emisyonu düşürürken toprağı ağır metalle zehirleyemezsiniz. Eğer bir tesis, yerleşim yerlerine yakınsa, insan sağlığı ya da çevre açısından kabul edilemez risk oluşturuyorsa izin alamaz. Yani kural basit, önce insan, önce yaşam, önce doğa" dedi.

"Haddane tesisine ilişkin araştırma önergemiz reddedildi"

CHP'nin konuyu TBMM gündemine taşıdığını hatırlatan Rızvanoğlu, "Peki iktidar ne yapıyor? yerleşim yerlerine 810 metre mesafeye haddehane kurmaya çalışıyor. Geçen hafta bu sürece dur demek için Meclis'e bir araştırma önergesi verdik. Biz dedik ki 'Gelin; bu tesis Sapanca Gölü'nün, Yuvacık barajının suyunu ne kadar tüketecek, bölgedeki tarım arazilerini nasıl çoraklaştıracak, on binlerce arı kovanını nasıl söndürecek ve en önemlisi bölge halkının kanser riskini ne kadar artıracak; bilimsel olarak raporlayalım.' Peki ne oldu? AKP ve MHP ellerini kaldırdı ve bu halkın sağlığını araştırmayı reddetti! Çünkü onlar da biliyorlar ki o raporların içinden 'olur' kararı çıkmayacak! Gerçekler yüzlerine çarpacak!  Korkuyorlar; çünkü bu projenin altından bilim değil, rant çıkacağını biliyorlar" ifadesini kullandı.

"Dilovası bir ibrettir, Kartepe bir emanettir"

Sanayiye değil, plansız ve yaşamı tehdit eden yatırımlara karşı olduklarını vurgulayan Rızvanoğlu, "Biz sanayiye, istihdama değil, 'yaşam düşmanı plansızlığa' karşıyız.  Biz Dilovası'nda bu filmi gördük arkadaşlar! Orada havayı değil, ölümü soluyan kardeşlerimizi gördük. Dilovası bir ibrettir, Kartepe ise emanettir! Şimdi soruyorum. Dilovası'ndaki acı tabloyu Kartepe'ye mi taşıyacaksınız? Bakın, yapmayın Bu yaptığınız bu kente ihanettir" dedi.

"Kocaeli sahipsiz değildir"

Açıklamasını yetkililere çağrıyla tamamlayan Rızvanoğlu, "Buradan yetkililere sesleniyorum: Bu yanlıştan derhal dönün. Kartepe'nin doğasını ranta kurban etmeyin. Bir kez daha söylüyoruz: Kartepe'yi Kansertepe, İzmit'i Kanserovası yaptırmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

