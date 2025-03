Eyüpsultan Belediyesi, Şehit ve Gazi Ailelerini Ağırladı

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin Osmanlı Park'ta düzenlediği iftar programında şehit ve gazi aileleri bir araya geldi.

Ramazan ayı boyunca Eyüpsultan Belediyesi her gün başka bir iftar programında vatandaşları bir araya getiriyor. Bu kapsamda Osmanlı Park'ta düzenlenen iftar programında şehit ve gazi aileleri ağırlandı.

Programa, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fişek, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Eyüpsultan Muharip Gaziler Sorumlusu Abdullah Çaylak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Önder Çelik ve çok sayıda şehit ile gazi ailesi katıldı.

Programda katılımcılara seslenen Nemutlu, şunları dile getirdi:

"Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'müzün altında bir birim kurduğunun bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum"

"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın' diyor. Tarihe gömsek dahi sığmayacak şehitlerimize biz borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz. Şehitlerimizi her an her dakika saygıyla, minnetle, şükranla anıyoruz. Bugün kardeşçe bir arada ramazan ayını eda ediyor, iftar sofralarını paylaşabiliyorsak bu şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu ülkenin kurucusu, banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Belediyemizin kasım ayında Belediye Meclisimizin aldığı kararla şehit yakınları ve gazi hizmetleri için Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'müzün altında bir birim kurduğunun bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sayede şehit aileleri ve gazilerimizle olan ilişkilerimizi daha yakından ve doğrudan yürütme gayreti içinde olacağız. Hepinizin ellerinden öpüyor, saygılarımı sunuyorum."

Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ise şunları söyledi:

"Türk milleti tarihin gördüğü en büyük milletlerden birisi, atalarımız Orta Asya'dan kalkarak Anadolu'ya kadar gelmişler ve Anadolu'yu kendilerine yurt edinmişler. Birçok medeniyet bölgeyi ele geçirmeye çalışmış fakat buraya sahip olmaları nasip olmamış. Atalarımız canları pahasına burayı bize vatan olması için çaba göstermişler. Bin yıldır sahip olduğumuz bu topraklar için ağır bedeller ödendi. Tüm şehitlerimiz ve gazilerimizden Allah razı olsun."