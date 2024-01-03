Eyüpsultan\'da Silahlı Çatışma: Şüpheliler Gözaltına Alındı

) EYÜPSULTAN'da polislere ateş açarak silahlı çatışmaya giren şüpheliler sabaha kadar süren operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 6 ruhsatsız silah, 2 otomatik silah şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin geçen yıl Kenan Kılıç'ın öldürülmesi olayıyla ilgili arandığı ortaya çıktı. Silahlı grubun 3 gün önce Sultangazi'de yoldan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayı da gerçekleştiren kişiler olduğu belirtildi. Öte yandan polise ateş açan şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da gece saat 02.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir otomobili kontrol için durdurdu. Şoför Mert A.'nın üzerinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız bir silah ele geçirdi. Yapılan ilk sorgusunda arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen Mert A.'yı yanına alan ekipler Erkılıç Sokak'taki buluşma noktasına gitti. Ancak karşılarında polisi gören 7-8 kişilik grup polise ateş açtı. Çıkan çatışmanın ardından Yusuf Ç., Kadir A., Mehmet G. ve Kaan A. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER TEK TEK YAKALANDI

İstanbul polisini alarma geçiren olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan şüphelileri yakalamak için yapılan operasyonda Gaziosmanpaşa, Karadolap Mahallesi'nde bir taksinin içinde şüphelilerden Muhammet E. üzerine giydiği çelik yelekle birlikte gözaltına alındı.

6 TABANCA İKİ OTOMOTİK SİLAH ŞARJÖRÜ BİR ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada bir başka otomobili takip alan ekipler, olayla ilgili Emre D. ve Hasan B., Umut A. ve Berkan Ö.'yu gözaltına aldı. Gözaltına alındığında silahla yaralı olduğu tespit edilen Berkan Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerle birlikte toplam 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik silah şarjörü ve bir çelik yelek ele geçirildi.

15 YAŞINDAKİ BÜŞRA POLAT'IN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMAYI DA AYNI KİŞİLER YAPTI

Olayla ilgili 9 kişi Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerden hastanede tedavi altına alınan Berkan Ö.'nün 19 Ağustos 2023 tarihinde Sultangazi'de iki grubun arasında yaşanan silahlı çatışmada vurularak hayatını kaybeden Kenan Kılıç cinayetiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. Sorgularına devam edilen şüphelilerin 3 gün önce yine Sultangazi'de yoldan geçerken 15 yaşındaki

Büşra Polat'ın vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı çatışmaya karışan kişiler olduğu belirtildi.

EK GÖZETİM İZNİ ALINDI

Polis, daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerle ilgili savcılıktan ek gözetim izni alındığını soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade etti.

POLİSE ATEŞ AÇAN SALDIRGANLARIN KAÇIŞI KAMERADA

Öte yandan polise ateş açan şüphelilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin sokağa girdiği, bir süre sonra sokaktan çıkan bir grubun kaçtığı görülüyor.