Eyyübiye'de Anaokuluna Kurşun Saldırısı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye ilçesindeki bir anaokulunda sınıfın camından girerek duvara isabet eden kurşunla ilgili, can güvenliğini ihlal eden kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nda ders esnasında sınıfın camının kırıldığını, öğretmenler tarafından yapılan kontrolde, camda bir kurşun deliği olduğu ve içeri giren merminin duvara isabet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Öğrencilerin ve öğretmenin can güvenliğini ihlal eden kişinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü aktaran Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan incelemede, sınıfta öğrenciler ve öğretmenin bulunduğu sırada camı kıran kurşunun içeriye girerek karşı duvara isabet ettiği tespit edilmiştir. Polisimiz tarafından, bu sorumsuz davranışıyla çok sayıda yavrumuzun ve öğretmenimizin can güvenliğini ihlal eden kişinin tespitine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Her zaman belirttiğimiz üzere, bu şekilde silah kullanılması kanuna göre suç oluşturmakta ve insanlarımızın hayatını tehdit etmektedir. Kıymetli hemşehrilerim, sevincimizi, coşkumuzu silahla değil, daha medeni usullerle kutlayalım. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğini ihlal etmeye hakkımız olmadığını unutmayalım."

Söz konusu olayda, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.