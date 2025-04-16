Ezidiler, Şırnak'ta Geleneksel 'Çarşema Sor' Bayramı'nı Kutladı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Mağara köyünde Ezidiler geleneksel 'Çarşema Sor' Bayramı'nı kutladı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1980 ve 1990'lı yıllardaki saldırıları nedeniyle Ezidilerin terk etmek zorunda kaldığı İdil ilçesinin 99 haneli Mağara köyünde, sağlanan huzurla yaşam yeniden başlıyor. Köye dönen vatandaşlar tarafından Ezidilerin geleneksel 'Çarşema sor' bayramı kutlandı. Kutlamalara geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İdil'in yanı sıra Mardin'in Midyat ilçesi ile Avrupa'dan çok sayıda Ezidi katıldı. Program kapsamında Mağara Köyü halkı adına, köyde inşa edilen toplum merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından misafirlere renkli yumurta ve yemeklerden oluşan ikramlar verildi. Geleneksel kıyafetlerin giyildiği bayram kutlaması renkli görüntülere sahne olurken Ezidi vatandaşlar Şeyhler ve ailelerinin mezarlarını ziyaret ederek dualar etti. Mezarlık içerisinde bulunan ağaç ve türbelere dileklerinin gerçekleşmesi için bez bağladılar.

'GERİ DÖNÜŞ KONUSUNDA BİZE DESTEK OLUN'

Kutlamaya katılan İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, "Kültürel değerlerimizin en başında gelen 'Kızıl Çarşamba' bayramını kutluyorum. Tabi mağara köyüne Valilik olarak, devlet olarak ciddi yatırımlarda bulunduk. Bu yatırımları yaparken hiçbir din dil fark etmeksizin vatandaşlarımızın geri dönmesi babında güzel şeylerde bulunduk. Sizlerden istirhamımız bizim bu köyümüze sahip çıktığımız kadar sahip çıkmanız. Geri dönüş konusunda bizlere destekte bulunmanız. Eğer bir taş üstüne taş koyacaksak birlikte hareket ederek, istişarelerde bulunarak köyümüzü en güzel şekilde geliştirme babında kıymetli desteklerinizi bekliyoruz. Bizler 724 buralardayız. Sizlerden istirhamımız buralara aylık değil de sürekli bir şekilde gelirseniz buradaki barışın, kardeşliğin en güzel nişanelerinden biri bu olacaktır. İnşallah ileri yıllarda bunu başarırsak ve devlet millet el ele verirsek bu bizim büyük mutluluk kaynağı olacaktır" dedi.

'HER SENE GELİYORUZ'

Almanya'dan gelen Hamdi Aslan da, "Bugün bizim bayramımız. Nisanın başındaki Çarşamba diyorlar. Her sene kutluyoruz. Avrupa'dan geliyoruz. Köy bizim. Geliyoruz, dileklerimi diliyoruz. Ölülerimizi ziyaret ediyoruz. Hac gibi bir şey bu. Her sene buraya geliyoruz. Bir de kasım ayında bir etkinliğimiz oluyor" diye konuştu.

Köy Muhtarı Necat Akçay ise, "Devletin olmadığı bir yerde yaşantı olmaz. Önce devlet. Hep birlikte bir olalım beraber olalım. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Midyat'tan gelen Emin Akman da, şunları söyledi

"Ezidilik inancına göre Kırmızı Çarşamba, kainatın yaratıldığı ve melek tavusun yaratıldığı, baharın geldiği gündür. Yeşermenin başka adıdır. Bugüne bayram gözüyle bakılıyor. Biz de bunu sahiplenme ve bayramlarını kutlamak adına buraya geldik. Buraya Türkiye'nin farklı yerlerinden ve Avrupa'dan gelenler var. Yaşlı annelerimiz ellerine ip bağlıyorlar. Ağaçlara bez bağlıyor. Halaylar çekiliyor. Dualar ediliyor."

Almanya'dan gelen Behçet Güler de şöyle konuştu

"Almanya'dan Batman'a, Batman'dan özel olarak buraya geldim. Burada insanlar ellerine ipler bağlıyorlar. Yemekler dağıtılıyor. Bu hem kültürel hem dini bir gelenektir. Bazı bayanlar özel olarak giyinmişler. Bayram günlerinde böyle giyiniyorlar. Gelip yumurta kırdılar. Halaylar çekildi. Birbirimiz gördük. Hem buluşmaların yapıldığı hem de ziyaretlerin yapıldığı bir yerdir."

Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,